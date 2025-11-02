Briga e Arianna Montefiori, da Verissimo alla gioia più grande: la coppia presto genitori dopo un percorso difficile.

Briga diventa papà: le dolci parole del cantante e della moglie Arianna

Briga e Arianna Montefiori aspettano un figlio! Il cantante, al secolo Mattia Bellegrandi sta per diventare papà. L’annuncio è arrivato direttamente dai social dove sono comparse le tenerissime parole della coppia: “Ti abbiamo cercato nei nostri sogni“, si legge. In un’intervista a Silvia Toffanin a Verissimo i due avevano deciso di raccontare al pubblico il loro percorso per diventare mamma e papà, con tutte le difficoltà del caso.

Infatti, il cantante e la compagna hanno fatto fatica a cercare una gravidanza, ma oggi finalmente è arrivata la notizia più bella, con tanto di dolce didascalia: “Ti abbiamo cercato nei nostri sogni, ti abbiamo cullato nel nostro cuore. Grazie per averci scelto come genitori. Siamo sempre stati qui. Mamma, Papà e Baires”. Ed è così, che in men che non si dica sono comparsi i commenti di amici, fan, parenti e vip del mondo dello spettacolo, commossi da questa splendida notizia.

Briga e Arianna Montefiori aspettano un figlio: la lieta notizia dopo tante difficoltà

Sono tutti commossi per l’annuncio di Briga, che poco fa insieme alla moglie Arianna ha annunciato la notizia della gravidanza. “Una cosa che dovrebbe accadere naturalmente, a volte non accade. E probabilmente dovremo farci aiutare, ma va bene così”, avevano detto a Verissimo, spiegando di essere in difficoltà nel cercare un bambino. Da Silvia Toffanin avevano anche annunciato di voler intraprendere un percorso alternativo per diventare genitori e finalmente ci sono riusciti! Sui social compaiono le splendide foto del cane Baires con l’ecografia al collo e la coppia che con il pancione sorride felice di fronte alla macchina dell’ecografia.

