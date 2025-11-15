Briga e Arianna Montefiori scoprono a Verissimo se aspettano un maschio o una femmina: i fan della coppia si commuovono dopo la meravigliosa sorpresa!

Briga e Arianna Montefiori hanno commosso il pubblico dopo aver comunicato a Verissimo il sesso del loro primo figlio. La notizia ha reso felicissimi i loro fan, che da mesi aspettavano il dolcissimo annuncio, specialmente in seguito alla confessione sulle difficoltà della gravidanza. Ma andiamo a scoprire cos’è successo nel dettaglio nel programma condotto da Silvia Toffanin e cosa si è scoperto in puntata.

Solo poche settimane fa Briga e Arianna Montefiori avevano rivelato di essere presto genitori. L’annuncio della gravidanza aveva fatto scalpore, soprattutto dopo che la coppia aveva provato per un certo periodo ad avere figli ma incontrando ostacoli nel concepimento. Oggi è arrivata un’altra bella notizia, quella del sesso del nascituro. Come lo hanno scoperto? Lo raccontano loro a Verissimo!

Briga e Arianna Montefiori, la sorpresa a Verissimo: come hanno scoperto il sesso del nascituro

Arianna Montefiori si è lasciata andare al commovente racconto: “A Mattia non l’ho detto subito“, spiega in puntata, “era una cosa talmente importante, e che aspettavamo da così tanto tempo, che ho fatto per una settimana i test di gravidanza da sola, chiusa in bagno, però non ci credevo del tutto, quindi ho fatto le beta, di nascosto, gli ho mentito per una settimana!“, Poi continua: “Quando poi le beta sono risultate positive ho chiesto al dottore se fosse tutto vero, se potessi dirlo a Mattia, e lui mi ha detto ‘corri, che aspetti!’.

Oggi 15 novembre da Silvia Toffanin, Briga e Arianna hanno scoperto il sesso del loro figlio e lo hanno fatto in modo dolcissimo. La loro cagnolina è entrata con un tulle rosa come collarino, per svelare che si tratterà proprio di una femmina! L’emozione è stata fortissima per tutti, soprattutto per la coppia che si è commossa fino alle lacrime.