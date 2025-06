Briga approderà oggi a La Volta Buona insieme alla moglie Arianna Montefiori. Il suo vero nome è Mattia Bellegrandi ed è diventato noto grazie alla sua partecipazione ad Amici nel 2015, dove si classificò secondo. Durante il talent show con il suo incredibile talento e il suo modo di fare fece breccia nel cuore di moltissime persone, tanti sono i successi che ha conquistato in questi dieci anni di carriera ed è sempre più apprezzato dai suoi affezionati fan.

Briga: chi è e curiosità/ Dal vero nome ad Amici fino all'amore per il cane Baires

Nel 2019 Briga si è esibito sul famoso palco dell’Ariston al fianco di Patty Pravo, di recente ha ammesso che gli piacerebbe partecipare al Festival di Sanremo, sarebbe a parer suo un’importante vetrina.

Briga felice con Arianna Montefiori, in passato ha sofferto di attacchi di panico

Dopo qualche flirt e relazioni che non hanno funzionato, il noto cantante nel 2019 ha incontrato l’attrice e ballerina Arianna Montefiori, la scintilla tra loro è scattata praticamente subito. Da quel momento i due hanno iniziato a sentirsi e quando si sono rivisti l’intesa e la complicità erano alle stelle, infatti non si sono più separati. Due anni dopo sono convolati a nozze e sono più innamorati che mai, vorrebbero anche metter su famiglia. A Verissimo hanno fatto sapere che vorrebbero diventare presto genitori ma ad oggi non ci sono ancora riusciti. Alla Toffanin hanno detto che stanno faticando, infatti stanno prendendo in considerazione la possibilità di affrontare un percorso alternativo.

Arianna Montefiori e Mattia Briga, triste confessione: "Non riusciamo ad avere figli"/ "Percorso alternativo"

Qualche tempo fa Briga ha rivelato di aver sofferto di attacchi di panico durante la pandemia. Quello è stato un momento molto delicato della sua vita che è riuscito a superare soprattutto grazie al supporto e alla vicinanza della moglie. Anche Maria De Filippi lo ha aiutato non poco quando lo chiamò ad Amici come consulente artistico, in merito a ciò ha detto: “A livello psicologico, mi diede una mano incredibile. Mi ha quasi salvato la vita“.