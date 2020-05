Briga “più guardo questa foto più mi struggo”/ Anziano dorme per terra: il cantante..

Pubblicità

Accade ancora che, nel 2020, un signore anziano sia costretto a dormire per terra, per strada, sia d’estate che d’inverno. Accade che in molti non si accorgano della sua presenza, presi dai mille impegni quotidiani e accade anche che un ragazzo si accorga di quel signore che, non avendo una casa, dorme dove capita e decide di sensibilizzare il proprio pubblico scattandogli una foto ed esortando tutti ad una profonda riflessione. E’ quanto ha fatto Mattia Briga che, in una Roma nuovamente trafficata dopo il lockdown, si è ritrovato di fronte l’immagine di un signore anziano che dorme per terra, all’esterno di un negozio che vende materassi. Quella condivisa dall’artista sui propri profili social è un’immagine struggente, ma dannatamente vera.

MATTIA BRIGA FOTOGRAFA UN ANZIANO SIGNORE CHE DORME PER TERRA E CONQUISTA TUTTI

“Oggi pomeriggio ho scattato questa foto. Non voglio scrivere considerazioni smielate o strappalacrime del cazzo. Fate voi le vostre considerazioni. Più la guardo più mi struggo. 2020”. Scrive così Mattia Briga nella didascalia che accompagna la foto che ha scosso profondamente tutti i followers del cantante. Le parole di Briga non sono passate inosservate. Molti followers si sono lasciati andare a profondamente riflessioni svelando anche come quel signore dormi ormai all’esterno del negozio da diverso tempo. “Questo signore sta sempre lì, sia d’inverno che d’estate ma è sempre un dolore vedere un’immagine così triste”, “Dovremmo apprezzare di più quel che abbiamo”, “mi si spezza il cuore”, “non ho parole”, sono alcuni dei commenti che i fans del cantante hanno lasciato sotto la foto. Ecco lo scatto:







