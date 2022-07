Brigantony, morto il popolare cantante catanese/ L’annuncio della figlia…

Brigantony è morto a 74 anni, era ricoverato in gravi condizioni

Brigantony è morto. Il popolare cantante catanese si è spento all’età di 74 anni. A dare l’annuncio è stata la figlia Alessia. L’uomo era ricoverato da lunedì in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Negli ultimi giorni la situazione era peggiorata fino alla notizia della sua morte che ha sconvolto i suoi fan. L’uomo era diventato famoso nel mondo per le canzoni in dialetto e con un linguaggio colorito. In post su Facebook scritto dalla figlia Giusy e pubblicato su una pagina a lui dedicata si legge: “Ci ha lasciati ma solo fisicamente, lasciando a tutti noi un vasto repertorio musicale indelebile, irripetibile, inimitabile”.

Mario Pappagallo, morto giornalista Corriere/ Diceva “Conta lasciare un buon ricordo”

Tra i primi a dare l’addio al ‘Maestro’ è stato Antonio Ferlito, chitarrista dei Brigantini il gruppo che a partire dal nome ha omaggiato, rivisitandolo anche in chiave jazz, il repertorio di Brigantony. “Riposa in pace Tony, ti ho voluto bene, ti sarò sempre grato” ha scritto Ferlito. Sono stati ben 46 i dischi incisi in studio dal maestro Brigantony, dal 1975 e sino al 2008. La musica di Brigantony spazia dalla tarantella siciliana (Tarantella erotica, Tarantella cumannata ecc.) al rock (Nannu rock, U vinu sicilianu, Mi stuppai na fanta, ecc.), dal boogie-woogie allo swing, alla dance anni Ottanta e Novanta (Semu fuiuti frischi ecc.), dal rap (Opa’cche bellu ‘u cinima) al pop, alla latino-americana, fino al blues.

Luca Serianni è morto: il linguista era stato investito/ Da giorni era in coma

Brigantony, l’annuncio della figlia Alessia sui social: “Ci ha lasciati solo fisicamente ma…”

Brigantony era malato da tempo. La figlia Alessia ha comunicato la scomparsa del padre in un post su Facebook: “Cari fan brigantoniani volevamo darvi solo belle notizie e rivederlo insieme a voi su un palco a farci sorridere tutti, ma il buon Dio ha fatto la sua volontà portandolo con sé. Stasera mio padre ci ha lasciati, ma solo fisicamente lasciando a tutti noi un vasto repertorio musicale indelebile, irripetibile e inimitabile. Lui diceva in una scenetta o canzone, adesso non ricordo bene, sicuramente voi la conoscete : “Brigantony cì né 1, tutto il resto è una volgare imitazione. Riposa in pace papà. Grazie a tutti per il vostro caloroso affetto da parte mia e tutta la mia famiglia”, ha scritto. A questo post sono seguiti numerosi messaggi di cordoglio. I suoi pezzi, ironici e divertenti, hanno divertito generazioni di fans.

Ezio Gribaudo, morto l'artista torinese/ Editore e collezionista, aveva 93 anni

Cosa ha causato la morte di Brigantony? Sembra che il cantante era già malato e che sarebbero insorte delle complicazioni. Qualche giorno fa la figlia Alessia aveva aggiornato i fan sulle condizioni del padre: “Il Maestro da lunedì è ricoverato in rianimazione, purtroppo la situazione è molto grave. Già aveva problemi di salute, ma non c’entrano, o per lo meno c’entrano in parte con questa brutta situazione che si è creata. Al momento siamo in attesa di nuove e buone notizie… e spero che finisca in meglio e in breve tempo questa brutta cosa…Spero di darvi notizie migliori più avanti”. Purtroppo invece Brigantony non ce l’ha fatta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA