BrightOcular, intervento per cambiare colore degli occhi/ Akash Kumar dalla D’Urso…

Tutto è pronto per la grande rivelazione di Akash Kumar. Anche oggi il modello dagli occhi di ghiaccio sarà a Domenica Live proprio come annunciato dalla conduttrice la scorsa settimana, ma quali sono le parole che dovrà dire e contro chi dovrà parlare questa volta? Ancora una volta il tema centrale potrebbe essere proprio il suo aspetto soprattutto per via delle polemiche che lo hanno travolto da quando è sbarcato all’Isola dei Famosi 2021 rinunciando a quello che secondo lui è qualcosa che non gli appartiene, il trash. Le cose cambieranno oggi pomeriggio quando nel programma di Canale5 dirà la sua verità? Proprio domenica scorsa la conduttrice lo ha punzecchiato e il modello ha affermato di non essersi sottoposto a nessuna operazione rilanciando che si tratta solo di un’operazione per screditarlo visto che la foto è photoshoppata.

L’isola dei famosi 2021 ha regalato ad Akash Kumar una popolarità inaspettata ma anche una serie di polemiche perché in molti hanno tirato fuori delle foto in cui il modello appare ben diverso da come è ora e non solo nel fisico ma anche nel nome, nel colore della pelle e, udite udite, anche quello degli occhi. Sono stati proprio gli ospiti del salotto pomeridiano di Barbara D’Urso a sollevare dei dubbi sul colore dei suoi occhi parlando di un intervento mirato, lo stesso Giacomo Urtis ha rilanciato: “Ragazzi però io lui me lo ricordavo che aveva gli occhi scuri. Visto così sembra un intervento. Questa è un’operazione che non si fa in Europa perché è vietata, si fa in Marocco. Questa pratica si chiama BrightOcular”. Il modello parla di invidia e smentisce tutto e oggi tornerà a dire la sua portando le prove della sua verità.

