Benedicta Boccoli ha due fratelli e una sorella, Filippo, Barnaby e Brigitta. Le due sorelle sono le uniche famose nel mondo dello spettacolo.

Brigitta, Barnaby e Filippo Boccoli sono la sorella ed i fratelli di Benedicta Boccoli che parteciperà insieme al suo neo marito Maurizio Micheli nella trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin e in onda il 27 Settembre 2025. Nel corso della trasmissione Benedicta parlerà di tante cose e tra l’altro anche del rapporto con la sua famiglia.

Mentre Benedicta è conosciuta per le sue apparizioni come attrice nel mondo dello spettacolo – sia del cinema che del teatro – diversa è la situazione dei fratelli Barnaby e Filippo Boccoli, due persone che restano estranee al mondo dello spettacolo e che conosciamo solo mediante qualche foto pubblicata sui social da Benedicta Boccoli.

Diversa invece è la situazione relativa a Brigitta Boccoli e anche lei – cosi come la sorella – è protagonista nel mondo dello spettacolo. Le due hanno partecipato quest’anno al reality show The Couple ed hanno cosi mostrato alcuni aspetti inediti riguardo la loro vita. Ma non è solo questo.

Benedicta Boccoli e il legame con la sorella Brigitta Boccoli

Brigitta Boccoli nasce a Roma il 5 Maggio 1972 e la sua ascesa nel mondo della tv è arrivata insieme alla sorella Benedicta, le due si sono fatte conoscere e sono sempre apparse davvero molto legate. In passato ha rivelato di aver avuto giovanissima una storia con Pino Insegno e di aver pensato anche al matrimonio. Poi le cose sono cambiate e la donna è sposata con Stefano Orfei, figlio di Moira Orfei.

Durante The Couple le due sorelle Boccoli hanno raccontato alcuni aspetti della loro vita. Benedicta ha svelata di essere più aperta mentre Brigitta è più introspettiva. Le due sono molto unite ma hanno avuto anche divergenze non di poco conto. Nel corso di un’intervista Brigitta ha cosi raccontato:

“E’ stata una sorellanza molto forte, abbiamo avuto un diverbio molto importante. Lei si è tenuta una cosa dentro, una percezione molto importante, io sentivo questa lontananza, ho compreso il suo disagio e da li siamo state male. Siamo stati anni distanti”, la rivelazione della donna ed ora le due sono nuovamente in contatto.