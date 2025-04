Brigitta Boccoli è tra le concorrenti della prima edizione di “The Couple – Una vittoria per due“, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. La showgirl italiana ha accettato di partecipare in coppia con la sorella Benedicta Boccoli a cui è legata da un bellissimo rapporto non solo familiare, ma anche professionale. Le due, infatti, hanno iniziato a muovere insieme i primi passi nel mondo dello spettacolo tantissimi anni fa. A raccontarlo è stata proprio Brigitta in giardino con alcuni concorrenti di The Couple: “le prime cose che ho fatto avevo 8 anni, a 14 anni ho avuto la fortuna che andavo a trovare lei che faceva la ballerina di fila in una trasmissione. Abbiamo iniziato con il concetto di ballare insieme come le Gemelle Kessler solo che lei è ballerina ed io no”.

L’ingresso delle sorelle Boccoli non è passato inosservato, visto che hanno attirato sin da subito l’attenzione del pubblico per la loro simpatia, ma anche perchè sono state le prime a lamentarsi della casa dove dovranno trascorrere le prossime settime. Le sorelle Boccoli, infatti, hanno lamentato una puzza di fogna dal lavello della cucina precisando “Normale, sono stati sei mesi qui dentro!”.

Brigitta Boccoli ‘delude’ Irma Testa a The Couple: lo scontro per le nomination

Brigitta Boccoli, così come sua sorella Benedicta, sono poi finite al centro di uno scontro a The Couple per le prossime nomination. Chiacchierando con le ex veline in camera, le due sorelle hanno infatti ammesso che, strategicamente parlando, sarebbe meglio nominare Irma e Lucia Testa, perché sono tra i concorrenti più forti in gara. Una strategia fatta senza sapere che le due, nella stanza di fianco, hanno sentito tutto. Il che ha scatenato il malumore di Irma, che credeva di aver trovato in Brigitta un’amica. È insomma probabile che le due, questa sera, abbiano un faccia a faccia.

Polemiche a parte, il suo ritorno in tv ha scatenato anche il gossip visto che fuori dalla casa di The Couple si vocifera che la showgirl abbia assoldato un detective privato per seguire e controllare il marito Stefano Orfei. A lanciare l’indiscrezione è stato Biagio D’Anelli che ha confessato: “Ilary Blasi dovrà chiedere a Brigitta Boccoli perché ha messo un detective privato per seguire il marito Stefano e per sapere dove va e con chi si vede soprattutto”.