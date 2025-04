Brigitta Boccoli, showgirl e attrice attualmente concorrente di The Couple, sta facendo molto parlare di sè per il suo bel caratterino e anche per le dichiarazioni che ha fatto sul marito Stefano Nones Orfei. Nata nel 1972 a Roma, Brigitta Boccoli ha iniziato giovanissima ad entrare nel mondo dello spettacolo. Negli anni Ottanta, diventa infatti una delle protagoniste di Domenica In, ma ancora prima, quando aveva solo dieci anni, ha recitato in un film horror diretto da Lucio Fulci, “Manhattan Baby“.

Manila Nazzaro contro Antonino Spinalbese a The Couple 2025/ Pastiera gate e incomprensioni tra i due

Durante la sua carriera, Brigitta Boccoli recita anche in alcune soap italiane, tra cui Don Matteo e Cuori rubati, mentre parallelamente inizia a partecipare anche ad alcuni spettacoli teatrali. Anche la sua vita sentimentale le ha dato molte soddisfazioni, dato che durante la sua presenza a Reality Circus conosce il figlio di Moira Orfei, Stefano Nones Orfei. I due si fidanzano nel 2006 e in breve tempo decidono di sposarsi e di formare una meravigliosa famiglia con due figli: Manfredi nato nel 2008 e Brando, venuto al mondo nel 2019. Fortissimo è anche il suo legame con la sorella Benedicta Boccoli, con la quale si era anche esibita a Sanremo 1989 cantando un brano di Jovanotti.

Antonino Spinalbese sotto accusa a The Couple: "Furbo e stratega"/ "Fa il leader del suo gruppetto"

Brigitta Boccoli, il retroscena prima di The Couple: tradita dal marito Stefano Orfei?

Brigitta Boccoli partecipa oggi insieme alla sorella Benedicta al reality The Couple, condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Le due sono molto unite, eppure si stanno ritrovando di fronte ad alcune dinamiche particolari nell’ex casa del Grande Fratello, che le hanno anche portate a litigare furiosamente davanti a tutti. Ma a stupire i fan è stata una recente indiscrezione che è uscita da Biagio D’Anelli: secondo tale voce Brigitta Boccoli avrebbe ingaggiato un investigatore privato per seguire e controllare il marito Stefano prima che lei entrasse a The Couple. “Dovrà chiedere a Brigitta Boccoli perché ha messo un detective privato per seguire il marito Stefano e per sapere dove va e con chi si vede soprattutto”, ha detto D’Anelli riferendosi a Ilary Blasi.

Scontro tra Thais e Pierangelo a The Couple 2025/ L'ex velina ha baciato Danilo: "mi ha sempre rispettata"

Questa dinamica ci farebbe pensare ad un presunto tradimento o paura di infedeltà da parte di Brigitta Boccoli nei confronti del marito. In particolare, il fatto che proprio prima di entrare a The Couple abbia fatto un cesto simile dimostra che tra i due correvano già sospetti non da poco. Biagio D’Anelli ha continuato così: “Lei gli ha messo un segugio. Tradimento in vista? Quanto mi piace questo sfascia Couple“.