Brigitta Boccoli è tra i concorrenti della prima edizione di “The Couple“, il nuovo reality game presentato da Ilary Blasi che si preannuncia come un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena da affrontare rigorosamente… in coppia! L’attrice e showgirl è pronta a mettersi in gioco e alla prova nel nuovo reality show in coppia con il compagno e marito Stefano Orfei: i due riusciranno a vincere il montepremi finale da record di 1 milione di euro? Lontana da diversi anni dal mondo della televisione, la Boccoli ha accettato una nuova importante sfida partecipando al reality show più misterioso della tv. Sono pochissime, infatti, le informazioni sul gioco se non la data di partenza e la conduttrice.

In questa nuova avventura però Brigitta Boccoli non sarà sola visto che condividerà questa avventura con il marito Stefano Orfei, figlio di Moira Orfei. Proprio l’attrice ha raccontato di aver conosciuto la regina del circo scomparsa diversi anni fa. Un incontro che ha lasciato sicuramente il segno, visto che ha raccontato: “è stata una gioia conoscerla, avevo anche una sorta di timore per il personaggio che era”.

Brigitta Boccoli mamma bis: “figli? Se fosse per me ne farei altri”

Non solo, Brigitta Boccoli parlando del marito Stefano Orfei ha anche rivelato di essersi ricreduta sul mondo del circo che non l’aveva più di tanto incuriosita. “Avevo un grosso pregiudizio sul circo, non ci ero mai stata” – ha detto la Boccoli che una volta entrata in un circo né è rimasta rapita; “ho avuto un colpo di fulmine, appena l’ho visto ho sentito una sensualità così forte, grintosa; mi è piaciuto subito” – ha concluso l’attrice. Dalla storia d’amore con Stefano Orfei sono nati anche due figli, Manfredi e Brando, che la coppia ha cercato con grande forza e coraggio ricorrendo anche alla fecondazione assistita.

“Essere diventata mamma a questa età mi fa essere ancora più desiderosa di stargli vicino” – ha raccontato proprio Brigitta Boccoli che ha avuto il secondo figlio all’età di 47 anni. Per il secondo figlio l’attrice è ricorsa alla fecondazione assistita, un percorso lungo e faticoso, ma che rifarebbe altre 1000 volte. “Ho combattuto tanto per avere Brando” – ha detto Brigitta che non nasconde – “Se fosse per me, ne farei altri tre ma non ho più tempo”.