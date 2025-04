Scintille a The Couple tra le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli: in settimana sono state protagoniste di un’accesa lite, scatenata da una prova in collaborazione che è però finita male. Benedicta ha infatti accusato la sorella di mancata concentrazione e di aver dunque perso la prova per colpa sua. Il botta e risposta si è protratto poi per qualche giorno, motivo per il quale è stato poi commentato anche nel corso della nuova diretta di The Couple.

Benedicta e Brigitta Boccoli, duro botta e risposta in diretta a The Couple

“Sta fuori! Litigare per una cosa del genere è una cosa ridicola!”, ha tuonato Brigitta contro la sorella. Benedicta ha allora cercato di spiegare, in diretta a The Couple, perché ha reagito tanto male al comportamento della sorella: “Mi ha dato fastidio che per due giorni ha continuato a dire ‘non siamo capaci’ e rideva e scherzava… Io le ho detto che prima di entrare a fare una prova non si può affrontare già così negativamente.” Così ha aggiunto: “Mi sono accorta qui di essere molto competitiva, vivendo in questa bolla, quella prova era diventata il senso della mia vita. Comunque ogni settimana una piccola lite funziona.” Dal suo canto, Brigitta ha sottolineato di essersi infuriata con la sorella per l’atteggiamento avuto nei suoi confronti: “Mi ha trattata come una deficiente!”, ha spiegato, ancora un po’ risentita, Brigitta. Oggi, comunque, le due hanno fatto pace (per ora).