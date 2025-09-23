Brigitta Boccoli, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha rivelato di aver avuto una liaison con Pino Insegno da giovanissima.

Quando si parla di amori del passato, la rivelazione ‘choc’ è dietro l’angolo: il salotto de La Volta Buona si rivela terreno propizio per un vero e proprio scoop con protagonisti Brigitta Boccoli e… Pino Insegno! La showgirl ha infatti rivelato di una tenera liaison con il conduttore, risalente a diversi anni fa e precisamente a quando lei aveva appena 14 anni.

Vannacci: “Io come Kirk? Non ho paura, ho sempre gestito il rischio”/ “Iacchetti totalmente indecoroso”

“Ci vogliamo proprio tanto bene, siamo ancora amici e ci siamo sentiti anche di recente”, inizia così il racconto di Brigitta Boccoli a proposito dell’amore del passato con Pino Insegno. “Siamo stati insieme 3 anni, quindi non sono pochi considerando che eravamo particolarmente giovani; io avevo 14 anni”.

Giuditta Guizzetti: “Yu Yu non c’era più. Depressione e anoressia…”/ Il toccante racconto a La Volta Buona

Brigitta Boccoli a La Volta Buona: “La liaison con Pino Insegno? E’ finita dopo un viaggio a Formentera…”

Brigitta Boccoli è poi scesa nei particolari della liaison giovanile con Pino Insegno, svelando come addirittura sognasse di unirsi in matrimonio. Un proposito che trovava d’accordo anche il conduttore ma che, a causa della tenera età, trovava i genitori della showgirl come fermi oppositori. “Ci siamo conosciuti in un programma condotto dalla Bonaccorti; accompagnavo mia sorella e c’era la Premiata Ditta. Da lì è sbocciato l’amore, anche molto velocemente; io mi volevo addirittura sposare, odiavo i miei genitori che non mi davano il permesso di farlo perchè non avevo 18 anni. Lui lo sapeva? Certo, anche lui mi voleva sposare”.

Patrizia Rossetti: “Il tradimento non fa più male, ma ho sofferto”/ Poi confessione ‘hot’: “Fidanzati focosi”

Alla fine, stando al racconto offerto a La Volta Buona, il sogno delle nozze con Pino Insegno è sbiadito in maniera naturale. Brigitta Boccoli ha infatti rivelato di aver concluso la liaison con il conduttore dopo un viaggio: “ E’ successo che poi a 17 anni vado a Formentera e conosco un altro. Non l’ha scoperto, l’ha capito perchè quando sono tornata parlavo milanese…”.