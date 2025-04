The Couple è partito in maniera tiepida, ma il pubblico che ne ha apprezzato la prima puntata spera che possa riprendersi e che gli autori riescano a correggere il tiro al fine di salvarsi dall’ennesimo flop made in Mediaset. I concorrenti in gara hanno solo bisogno di essere stuzzicati un po’ anche perché in palio c’è la bellezza di un milione di euro.

Intanto c’è un’indiscrezione su Brigitta Boccoli che sta facendo il giro del web e a lanciarla è stato nientemeno che Biagio D’Anelli sul suo profilo TikTok dove si è reinventato da quando i salotti dursiani hanno chiuso i battenti: “Perché Brigitta prima di entrare nella casa ha preso un detective per seguire il marito?”.

The Couple, indiscrezione: Brigitta Boccoli ha paura di essere tradita dal marito?

L’indiscrezione di Biagio D’Anelli sta facendo molto discutere e si chiede sul web che Ilary Blasi possa chiedere delle spiegazioni alla diretta interessata ovvero Brigitta Boccoli. Ma cosa ha detto l’esperto di gossip? “Gli ha messo dietro un segugio. Perché? Tradimento in vista?”.

Si ricorda che la concorrente di The Couple insieme alla sorella Benedicta è sposata con Stefano Nones Orfei, che è il figlio della mai dimenticata Moira Orfei. I due si sono conosciuti nel programma Reality Circus (condotto da Barbara d’Urso) e da quel momento in poi non si sono più mollati e hanno creato una famiglia solida: hanno avuto, infatti, due figli Manfredi e Brando. Inoltre lei ha iniziato a lavorare nel circo Orfei. Con il montepremi di un milione di euro messo in palio dal reality show di Canale5 Brigitta vorrebbe far sì che i circhi non abbiano più gli animali come principali attrazioni. Intanto le sorelle Boccoli hanno già avuto modo di lamentarsi della casa, che è sempre quella del Grande Fratello (durato sei mesi) ma riammodernata per l’occasione.

