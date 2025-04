Brigitta Boccoli soffre a The Couple? La confessione alla sorella

Non sono giorni facilissimi per Brigitta Boccoli nella casa di The Couple, la showgirl ha iniziato ad accusare un po’ di sofferenza negli ultimi giorni e ha deciso di esternare questo suo malessere con la sorella Benedicta. La donna ha ammesso di aver perso la sua parte più leggera, quella bimba interna, schiacciata negli anni da pressioni e responsabilità e solamente grazie all’esperienza di The Couple – Una vittoria per due se ne sta rendendo conto per bene. “La devo far riemergere” ha confidato, ammettendo di essere stata, in passato, troppo concentrata sui propri problemi. “Ho bisogno di ridere” aggiunge l’attrice sempre parlando con la sorella nella casa di The Couple.

Lorenzo Spolverato si sfoga dopo il Grande Fratello/ "Basta insinuazioni sul mio orientamento sessuale"

Benedicta Boccoli ha ascoltato la sorella, la comprende e le ha poi sussurrato delle belle parole: “Che cosa bella che hai detto“. Un legame che dunque si sta rinsaldando grazie all’avventura a The Couple su Canale Cinque.

The Couple, si rafforza il legame tra Brigitta Boccoli e la sorella Benedicta

Tra le due sorelle il legame si fa ancora più stretto, fatto di parole semplici ma piene di verità. Una conversazione intima che racconta la voglia di ripartire da sé, con più leggerezza e autenticità. Entrambe tenteranno di unire le forze da qui alla fine, con un milione di euro in palio dal punto di vista economico, e tanto altro che invece non mancherà a livello emotivo da qui alle battute finali del programma.

Patty Pravo, perché si chiama così? "Scelto per Dante"/ Le critiche per i ritocchi: "Solo punturine"

Brigitta Boccoli ha dimostrato di essere una delle concorrenti più attive in questo periodo nel programma, si sta lasciando andare dal punto di vista umano e non dimentica quanto questa occasione possa essere importante per scavare ancora più a fondo.