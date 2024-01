Brigitta Boccoli La volta buona: “Moira Orfei? All’inizio mi osservava”/ “Stefano Nunes mi ha messa in crisi”

Moira Orfei, Brigitta Boccoli confessa: “All’inizio mi osservava un tantino”

Nella puntata di oggi de La volta buona, giovedì 11 gennaio 2024 sono stati ospiti Brigitta Boccoli, il marito Stefano Nones ed il figlio Manfredi. Durante la chiacchierata con Caterina Balivo, l’ex showgirl e la sua famiglia hanno ampiamente parlato di Moira Orfei ed il rapporto bellissimo che avevano con la regina del Circo morta nel 2015. Tuttavia Brigitta Boccoli si è lasciata sfuggire che inizialmente i rapporti non erano dei migliori.

Nel dettaglio, infatti, ospite a La volta buona Brigitta Boccoli ha confessato: “Nei primi tempi diciamo che mi osservava un tantinello come per dire che intenzione hai con mio figlio? Me lo vuoi portare lontano dal circo? Glielo si leggeva in fronte.” Poi ha aggiunto che in realtà con il tempo Moira Orfei l’ha adottata come una figlia e addirittura si faceva vedere struccata e senza parrucca da lei.

La volta buona: Brigitta Boccoli e il primo incontro con il marito Stefano Nones

Brigitta Boccoli a La volta buona ha ripercorso il suo primo incontro con il suo attuale marito Stefano Orfei Nones avvenuto davanti le telecamere nel 2006: “Ero fidanzatissima non fidanzata. Poi ho fatto un reality (Reality Circus condotto da Barbara D’Urso, ndr). Primo giorno di prove andiamo a conoscere i nostri insegnanti e arriva Stefano Orfei Nones e ho pensato ‘ah però’ e poi ‘non devi avere questo pensiero’ e invece questo pensiero mi è rimasto.” Da allora i due non si sono lasciati ed hanno creato una splendida famiglia allargata dall’arrivo dei figli Manfredi e Brando.

Nel programma di Caterina Balivo, infine, è stato ospite anche Stefano Orfei Nunes che invece ha voluto ricordare la bellissima storia d’amore tra la madre Moira Orfei ed il papà Walter Nones: “Lui aveva 78 anni e lei le faceva le scenate di gelosia, gli diceva sei…non posso dire la parole diciamo birbone.”











