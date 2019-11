Brigitta Boccoli/ Mamma bis di Brando a luglio: “Sacrifici ripagati” (Domenica Live)

Lo scorso luglio Brigitta Boccoli è diventata mamma per la seconda volta del piccolo Brando. A 47 anni non era particolarmente semplice portare avanti questa gravidanza ma, per fortuna, le cose sono andate per il verso giusto. Oggi pomeriggio la showgirl sarà ospite di Barbara d’Urso, per svelare i primi mesi da mamma bis. “Tre anni fa abbiamo perso un figlio – aveva svelato Stefano Orfei -, ma, nonostante la disgrazia, abbiamo continuato a provare […] Brigitta non riusciva più a rimanere incinta. Tuttavia, nonostante lei volesse aspettare, abbiamo fatto la fecondazione ed è andata bene. Ci tenevamo ad allargare la famiglia!”. Brigitta non aveva mai fatto mistero delle difficoltà incontrate nel lungo percorso per diventare mamma ancora una volta. “La fecondazione assistita è stata fatica e dolorosa – aveva confessato a DiPiù -. Per fortuna mio marito mi è stato vicino e mi ha sempre sostenuto”.

Brigitta Boccoli a Domenica Live

Brigitta Boccoli ha presentato Brando tramite un post su Instagram che ha emozionato i suoi numerosi follower. “Auguri di vero cuore alla Mamma al papà ed a Manfredi. Una nuova vita è sempre un immenso dono del Signore” ha scritto Lucio Presta, manager dei vip e amico della coppia, tra i commenti. E se con il primo figlio aveva una tata che l’aiutava, con il secondo fa tutto da sola: “questa volta non ho voluto nessuno, lo cresceremo noi perché non ci vogliamo perdere neppure un momento. Manfredi ha 11 anni e il tempo con lui è volato. Mi rendo conto che i figli crescono con grande velocità, quindi ho intenzione di godermi ogni istante con Brando”, ha confidato intervistata dal settimanale Nuovo, per poi aggiungere: “Ho combattuto tanto per avere Brando. Quando abbiamo voluto il primo figlio, è arrivato subito, invece per lui abbiamo provato per cinque anni e ne abbiamo perso anche uno. A volte si rimanda per il lavoro e per la pigrizia, pensando di essere eterni, ma non ci si rende conto che il fisico ha un limite. Se fosse per me, ne farei altri tre oppure quattro, ma ormai non ho più tempo”.

