Brigitta Boccoli, moglie di Stefano Orfei/ “Lei è l’unica tigre che mi dà i brividi…”

BRIGITTA BOCCOLI, CHI E’ LA MOGLIE DI STEFANO ORFEI?

Chi è Brigitta Boccoli, la moglie di Stefano Nones Orfei? Questo pomeriggio il figlio dell’indimenticata Moira Orfei nonché erede di una delle dinastie circensi più conosciute al mondo, sarà ospite di “Domenica In” nella prima puntata del 2023: e il sedicesimo appuntamento stagionale col programma condotto da Mara Venier sarà l’occasione non solo per conoscere il domatore originario di Genova ma pure per riaccendere i riflettori sulla sua vita privata e sentimentale che oramai da quasi quindici anni lo vede legato all’attrice e showgirl originaria di Roma. Ma cosa sappiamo di lei?

Cesare San Mauro, il matrimonio Angela Melillo a Verissimo/ Chi è il nuovo marito

Classe 1972 e apprezzata attrice e showgirl capitolina, Brigitta Boccoli si è fatta conoscere sin dalla metà degli Anni Ottanta nel mondo dello spettacolo assieme alla sorella Benedicta, per poi entrare assieme nel cast di “Domenica In”: col tempo la diretta interessata aveva avuto pure alcune partecipazioni in piccoli ruoli sul grande schermo prima di affermarsi in diverse serie televisive nostrane del servizio pubblico nei primi Anni Duemila. Detto della sua carriera teatrale che l’ha vista in scena svariate volte, una svolta importante nella sua vita arriva proprio grazie al piccolo schermo: dopo aver partecipato allo storico talk show di Rai 1, Brigitta Boccoli era comparsa pure ad “Avanspettacolo”, “Vamos a bailar” e poi, diverso tempo dopo, ecco il ritorno, stavolta sulle reti Mediaset, con “Reality Circus”.

Gabriel Rennis ed Elisa Angius si sono lasciati/ "Ci sembrava giusto informarvi…"

BRIGITTA BOCCOLI, MAMMA A 47 ANNI: “QUEL FIGLIO NON ARRIVAVA E HO DECISO DI…”

E sarà proprio nel corso dell’edizione 2006 del reality show ambientato nel mondo circense (con la partecipazione di Stefano Orfei Nones in qualità di supervisore) che Brigitta Boccoli conoscerà il futuro marito: infatti galeotto fu il reality è il caso di dire dato che durante quella singolare esperienza i due si legheranno per poi convolare a giuste nozze solo due anni dopo, nel 2008. La cosa curiosa è che in “Reality Circus” l’attrice e showgirl romana partecipava solamente in veste di concorrente e assieme all’oramai ex fidanzato, Alessio Di Clemente. Insomma, il classico colpo di fulmine che ha cambiato le vite di entrambi tanto che il loro amore dura ancora oggi e li ha visti diventare genitori due volte, la prima di Manfredi e la seconda di Brando.

Antonino Spinalbanese, Oriana lo accusa: "Mi hai usata..."/"Svelo il segreto su Belen

“Mia moglie Brigitta mi aiuta ogni giorno a essere più forte e coraggioso: con lei al mio fianco non ho paura dato che mi completa”: parole e musica di Stefano Orfei che aveva parlato della compagna come della sua casa e anzi il domatore aveva scherzato dicendo che lei è “l’unica tigre che mi fa venire i brividi”. Inoltre aveva fatto discutere qualche tempo fa proprio la seconda maternità della Boccoli, diventata mamma a 47 anni grazie alla fecondazione assistita. Un percorso non facile, come hanno raccontato i diretti interessati, ma condiviso e affrontato assieme: “L’ho desiderato tantissimo: non arrivava però…” aveva raccontato la Boccoli durante una ospitata da Caterina Balivo. “Dopo che abbiamo perso un bambino lei non volevo più provarci: poi quando sono rimasta incinta non lo volevo dire perché avevo già perso un bambino a dodici settimane” aveva rivelato in merito all’esperienza della fecondazione assistita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA