Brigitta Cazzato, la figlia di Loredana Lecciso si è sposata in Kenya/ Nozze con Yan

Brigitta Cazzato e Yan sposi nell’hotel di lusso gestito dallo sposo

Brigitta Cazzato, 28enne nata dal primo marito di Loredana Lecciso, ha sposato Yan, imprenditore per metà iraniano e per metà tedesco con cui fa coppia dal 2021. La cerimonia ha avuto luogo in Kenya, nell’hotel di lusso gestito dallo sposo. La coppia, quindi, distanza di due anni ha deciso di convolare a nozze, come fatto sapere al settimanale Nuovo e sui social, ma non c’è stato alcun grande annuncio. Questo perché come spiegato, la giovane è davvero molto riservata. C’è stata solo la pubblicazione di uno scatto sui suoi profili, come detto, ma niente di più.

Sempre lontana dai riflettori, Brigitta ha sempre preferito dedicarsi altro e non avvicinarsi mai al mondo dello spettacolo, evidentemente molto distante da lei e dalla sua personalità. Un qualcosa che la differenzia da sua madre Loredana Lecciso. Nonostante ciò, però, ha raccontato lei stessa alla rivista sopra citata di essersi sposata in Kenya, dove si svolge gran parte della sua vita. Brigitta è laureata in Moda a Milano e per tanto tempo ha diviso la sua vita tra l’Italia e il volontariato in Africa, a cui è molto legata. Nella piccola città costiera del Kenya, Watamu, vivono i nonni paterni.

Brigitta Cazzato e Yan, già a dicembre il matrimonio civile a Lecce

Brigitta Cazzato ha incontrato suo marito Yan nel 2021 e i due si sono innamorati perdutamente, tanto da decidere così di unirsi per sempre. Già a dicembre scorso, con una cerimonia civile celebrata a Lecce, la coppia aveva pronunciato il suo primo sì. Adesso è arrivato il matrimonio in grande stile in Kenya per la figlia di Loredana Lecciso. Perfino il profilo Instagram di Brigitta è privato, a dimostrazione del fatto che la giovane ha deciso di vivere la sua esistenza lontano dalla luce dei riflettori.

Una scelta recentemente condivisa da mamma Loredana, che ormai centellina le apparizioni televisive diversamente da quanto accadeva in passato. Una scelta che mise in crisi il suo rapporto con il compagno Al Bano Carrisi, con il quale una vera riconciliazione è stata possibile solo molti anni dopo quel periodo di sovraesposizione. Il 18 maggio nella splendida cornice veronese è in programma una grande festa proprio per celebrare il cantante pugliese. Il sito Dagospia ha lanciato l’indiscrezione secondo cui la presenza di Loredana Lecciso avrebbe fatto inalberare Romina Power. Per non guastare il clima di festa la Lecciso avrebbe deciso di restare in disparte anche per il bene dei suoi figli.

