Brigitta e Benedicta Boccoli commosse a The Couple: il ricordo della loro mamma

Momenti di grande commozione per Brigitta e Benedicta Boccoli, le sorelle in gara a The Couple, che nella Casa si sono ritrovate a ricordare la loro adorata mamma. Come mostra una clip pubblicata sul sito di Mediaset Infinity, il commosso ricordo è nato da una rivelazione di Lucia Testa, che già nei giorni scorsi aveva confidato cosa avrebbe voluto fare in caso di vittoria del ghiotto montepremi finale: “Si pensava ad un ristorante per mamma, qualcosa per noi e per la nostra famiglia; dopo tanti sacrifici si merita una cosa tutta per lei…“.

L’infermiera ha ribadito a Brigitta e Benedicta Boccoli la sua intenzione di realizzare questo grande sogno per la mamma in caso di vittoria assieme alla sorella Irma. E, ascoltando le sue parole, Benedicta non nasconde qualche lacrima ripensando alla sua figura materna: “Lei ha passato gli ultimi anni della sua vita felice, in questa casa che è stata la sua rinascita. E io sono molto felice di questa cosa“.

Le sorelle Boccoli: “Comprare casa alla mamma significa sistemare la radice“

Un momento di profonda commozione, ripensando al recente lutto delle sorelle Boccoli, con Brigitta che aggiunge che la morte della madre è avvenuta lo scorso gennaio e che ancora non hanno deciso che cosa fare della sua casa: “Dobbiamo un attimo capire cosa fare“. Rivolgendosi poi a Lucia Testa e al suo sogno nel cassetto, ammettono: “Comprare la casa alla mamma significa sistemare la radice, anche perché loro fanno tanto per noi. Tutti i sacrifici che hanno fatto per noi è giusto ripagarli”.

Lucia sottolinea nuovamente di voler ripagare i sacrifici compiuti dalla madre e che questo rappresenterebbe per lei una grandissima soddisfazione. In riferimento alla possibilità di acquistarle casa in caso di vittoria, le sorelle Boccoli le spiegano: “In questo modo sistemi anche te: lei è contenta e tu stai bene, è così“.