Preoccupazione per Brigitte Bardot che, secondo i media francesi, sarebbe stata ricoverata in ospedale e operata per una "grave malattia".

Destano preoccupazione le condizioni di Brigitte Bardot, icona del cinema francese che, stando a quello che riportano i media transalpini, starebbe attraversando un periodo delicato legato alla sua salute. Secondo quanto riportato da Nice-Matin e confermato da Ici Provence, l’attrice è ricoverata da alcune settimane presso l’ospedale privato Saint-Jean di Tolone. Fonti vicine alla struttura avrebbero fatto sapere che l’attrice sarebbe stata sottoposta ad un intervento chirurgico a causa di una “grave malattia” senza svelare, tuttavia, ulteriori dettagli.

Dopo il ricovero, le condizioni di Brigitte Bardot sarebbero peggiorate portando lo staff medico ad operarla. L’intervento sarebbe stato condotto nella massima riservatezza e attualmente sarebbe in fase di recuperato. Nei prossimi giorni, i medici potrebbero decidere di dimetterla.

Brigitte Bardot e le condizioni di salute negli ultimi anni

Non è il primo problema di salute che ha colpito Brigitte Bardot. Nel gennaio 2023, infatti, l’attrice era stata ricoverata d’urgenza a causa di un’insufficienza respiratoria. Dopo essersi ripresa, l’attrice aveva anche rassicurato i fan sulle proprie condizioni: “Tutto bene, ho avuto un colpo di calore. Ora respiro meglio”, aveva detto la diva del cinema lontano dai grandi schermi ormai da anni continuando, tuttavia, a ricevere sempre l’affetto del pubblico.

“È stata una scelta. L’ho scelto io”, aveva raccontato in un’intervista alla televisione francese Bfm parlando della decisione di dire addio al cinema. “Ho sempre voluto andarmene prima che qualcuno mi abbandonasse. Sentivo che il cinema stava andando a rotoli. Sentivo che non c’erano più belle storie, belle sceneggiature, buoni dialoghi, non c’erano più registi con una visione. È così che ho preso la decisione di smettere”.