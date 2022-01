Brigitte Bardot “Non vaccinata, allergica a sostanze chimiche”/ Morte? Arriverà…”

Fanno senza dubbio discutere le dichiarazioni rilasciate dalla diva e attrice Brigitte Bardot in merito al vaccino anti covid. Come si legge su Il Fatto Quotidiano l’artista francese ha dichiarato durante un’intervista con il settimanale Gala nelle edicole oggi, di non essersi sottoposta al vaccino: “Non sono vaccinata contro il Covid – le sue parole – sono allergica a tutte le sostanze chimiche“.

La star, oggi 87enne, e considerata una delle donne più sexy di tutti i tempi, ha svelato di vivere isolata nella sua villa a Saint Tropez, nella celebre e rinomata Costa Azzurra, e rispondendo ad una domanda sull’immunizzazione contro il covid, si è mostrata vicina alle teorie no vax, contro i vaccini, non soltanto quello contro il coronavirus: “Oh no! Sono allergica a tutte le sostanze chimiche. Anche quando ho viaggiato in Africa, mi sono rifiutata di farlo contro la febbre gialla. Il mio medico all’epoca mi aveva scritto un falso certificato. Sono andata e sono tornata in gran forma!”.

BRIGITTE BARDOT: “HO 87 ANNI MA NON LI DIMOSTRO”

Fortunatamente, nonostante non sia vaccinata, Brigitte Bardot gode di ottima salute e sta bene: “Certo ho 87 anni, ma giuro che non li dimostro – ha aggiunto – non ho i capelli bianchi, sono molto magra. Ho una doppia osteoartrite all’anca, cammino con le stampelle, ma se metti una rumba, un cha-cha-cha, un brano dei Gipsy Kings o un disco di flamenco, giuro che ho una di quelle spinte a muovermi…”.

In ogni caso BB non si dice spaventata dalla morte, e chiudendo l’intervista ha svelato: “La morte dovrà arrivare un giorno. È come la vecchiaia, non si può sfuggire”. In Francia, dove appunto vive Brigitte Bardot, sono stati registrati nelle ultime ore più di 300mila contagi e giustamente il governo continua a consigliare a tutti di vaccinarsi contro il covid, ancor di più nella fascia di età a cui appartiene BB, quella più a rischio ricovero in terapia intensiva e morte.

