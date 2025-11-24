Torna la preoccupazione per le condizioni di salute di Brigitte Bardot, ricoverata nuovamente dopo lo scorso ottobre.

Momenti di apprensione intorno al nome di Brigitte Bardot che secondo i media francesi sarebbe ricoverata, da 10 giorni, per ragioni ancora non precisate. La notizia, come riporta TgCom24, sarebbe stata divulgata dal quotidiano Van-Martin secondo il quale la star del cinema si troverebbe presso un ospedale di Tolone per questioni forse legate alla patologia già trattata lo scorso ottobre. La 91enne era infatti già finita al centro dell’attenzione mediatica per un ricovero di alcune settimane fa, precisamente ad ottobre, con voci a proposito di una malattia grave.

Era stato il quotidiano Nice-Matin lo scorso ottobre a destare la preoccupazione per le condizioni di salute di Brigitte Bardot ricoverata per sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. I riferimenti ad una grave malattia, come racconta TgCom24, avevano alimentato presagi negativi data anche l’età avanzata dell’attrice. L’allarme è poi rientrato pochi giorni dopo: intervento riuscito e dimissioni per la star del cinema che è dunque tornata alla sua tranquilla vita in Francia. “Si sta ora riposando a casa” – raccontavano i media francesi dopo l’agitazione di quei giorni – “Ringrazia tutti i fan per il sostegno”.

Brigitte Bardot ricoverata da 10 giorni dopo l’intervento dello scorso ottobre: come sta?

Dopo il sospiro di sollievo dello scorso ottobre torna dunque la preoccupazione per le condizioni di Brigitte Bardot. Come anticipato, secondo una parte dei media francesi la star sarebbe ricoverata da 10 giorni e il pensiero torna dunque alla ‘grave malattia’ di cui si parlava nelle settimane precedenti e con il necessario intervento chirurgico che si pensava avesse risolto del tutto il problema. I fan dell’icona del cinema francese sperando che anche questa volta, come fatto per un’intera carriera, riesca con caparbietà e tenacia a superare il momento difficile; ovviamente, c’è anche chi spera che si tratti di rumor privi di fondamenta e prossimi ad essere smentiti.