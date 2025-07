I coniugi Macron fanno causa all'influencer Candice Owens per diffamazione, la blogger aveva pubblicato una serie in cui si afferma che Brigitte è nata uomo

Macron e la moglie hanno denunciato l’influencer americana Candace Owens per diffamazione dopo la pubblicazione di alcuni video su YouTube e post social nei quali si affermava che Brigitte era in realtà nata uomo e poi aveva cambiato sesso. La notizia, partita in realtà quattro anni fa da alcuni fotomontaggi comparsi su X era poi stata ripresa proprio dal profilo della blogger, nota anche per essere attivista del movimento Maga, e aveva suscitato scalpore a livello mondiale, tanto che le visualizzazioni e condivisioni avevano raggiunto numeri da record.

Nello specifico si tratta di alcuni filmati inseriti in una serie documentario di sei episodi intitolata “Becoming Brigitte“, diffusi ad inizio gennaio 2025, che mostravano la transizione di genere completa, dalle prime fasi fino al momento attuale, sostenendo anche che che la first lady francese in realtà si chiamasse Jean-Michel Trogneux, nome del fratello maggiore. Il tutto era stato anche corredato da testimonianze ed indiscrezioni di sedicenti medici e chirurghi estetici che confermavano la situazione.

Macron e la moglie fanno causa a Candace Owens “Video Becoming Brigitte è bullismo su scala mondiale”

La causa di Macron nei confronti dell’influencer statunitense è stata depositata dopo la querela presentata presso la Corte Superiore del Delaware. Nella denuncia, si legge che i coniugi hanno accusato la blogger di aver condotto una campagna diffamatoria, mirata non solo a screditare l’immagine pubblica della coppia, ma anche ad aumentare la popolarità di tali podcast pubblicati sul web. Il presidente francese ha inoltre aggiunto nel documento che : “La Owens ha costruito una narrazione distorta e grottesca, sezionando i dettagli del matrimonio e della vita privata per degradare ed infiammare l’opinione pubblica“, la bufala inoltre è stata definita come un tentativo di fare bullismo su scala mondiale.

L’imprenditrice ed autrice di contenuti ha poi risposto direttamente nel corso dell’ultima puntata del suo podcast, dichiarandosi a sua volta vittima di un complotto per screditare la sua figura, inserito in una “disperata strategia di relazioni pubbliche” e ha parlato di un attacco di un paese straniero al primo emendamento nel quale si garantisce la libertà di parola. I Macron hanno però precisato che prima di questa azione legale c’erano stati tentativi di conciliazione e richieste di ritirare il materiale, tutte però respinte dalla Owens.