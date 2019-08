Brigitte Macron/ Intervento estetico top secret per la première dame: lo scoop!

Brigitte Macron, première dame di Francia, è stata ricoverata il 17 luglio scorso all’ospedale americano di Neuilly-Sur-Seine, alle porte di Parigi, per effettuare ad una segretissima operazione di chirurgia estetica. Il settimanale Closer descrive nel dettaglio l’intervento affermando che la Macron ha subito un’operazione di circa tre ore effettuata da un’importante chirurgo estetico. Per l’intervento, che non ha visto per fortuna complicazioni, sarebbe stata necessaria un’anestesia totale ed Emmanuel Macron sarebbe andato a trovarla sul posto. La Macron è uscita dalla clinica il giorno stesso per poi trascorrere qualche giorno di convalescenza a La Lanterne ovvero la residenza di Stato a Versailles. Dal 25 luglio invece i Macron si sono trasferiti al Fort de Brégancon.

Brigitte Macron, intervento estetico per la première dama

Intanto, nei giorni scorsi, sono scoppiate alcune polemiche che anno visto coinvolta proprio Brigitte Macron a causa di alcune spese pazze. Le critiche sono divampate quando la Corte dei conti francese ha presentato un rapporto su quanto spende la première dame. L’Eliseo ha dovuto infatti far fronte alle migliaia di lettere, circa 19.500 nel 2018, che riceve Brigitte assumendo ben 7 addetti per trattare la corrispondenza. La première Dame ha anche alle sue dipendenze una parrucchiera ingaggiata con un forfait di 5.200 euro al mese. Infine l’ex insegnante può anche contare su 4 collaboratori fissi costati quasi 280 mila euro lo scorso anno. Situazioni che naturalmente hanno fatto scattare svariate critiche viste le ingenti spese fatte per alcune situazioni certamente evitabili.

