Brigitte Macron, moglie presidente/ Chi è l’ex insegnante di francese e Première Dame

Brigitte Macron, Première Dame per la seconda volta consecutiva dopo la rielezione del marito a presidente della Repubblica francese, è un’ex insegnante. A lungo è stata un’insegnante di francese: proprio nel corso della sua esperienza come docente, nel 1993, conobbe Emmanuel, all’epoca sedicenne. I due cominciarono una relazione ma la famiglia di lui si oppose, cambiando addirittura istituto al ragazzo, che però una volta raggiunta la maggiore età decise di continuare la storia con Brigitte. Dopo aver proseguito la storia d’amore, il 26 gennaio 2006 Brigitte ha divorziato dal suo primo marito per sposare il 20 ottobre dell’anno successivo, l’attuale presidente.

Nel 2015 Brigitte Macron ha scelto di lasciare l’amato lavoro da insegnante per seguire da vicino e a tempo pieno la carriera politica di suo marito in vista delle presidenziali del 2017, poi vinte. Da quel momento non ha più ripreso in mano il lavoro da insegnante, nonostante le manchi molto. Tchakaloff, amica della coppia e scrittrice, a Repubblica ha raccontato che il suo grande rimpianto è proprio quello di aver dovuto abbandonare l’insegnamento.

Chi è Brigitte Macron

Tra Brigitte e Macron c’è una differenza d’età importante che però i due non sentono affatto, anzi, sono sempre più innamorati l’uno dell’altro. Gaël Tchakaloff nell’intervista a Repubblica ha spiegato che i due spesso ci scherzano sopra: “Brigitte on parla mai dell’età, non perché sia un tabù, ci scherza anche. Ogni tanto dice ‘sono vecchia’ ma la verità è che ha l’energia di una quarantenne. Alle sette del mattino ha già fatto un’ora di cyclette, e all’una di notte ci mandiamo ancora messaggini. Brigitte è Jane Fonda”.

La Première Dame, comunque, non sembra essere così felice della rielezione del marito. Come rivela l’amica: “Se fosse stato per lei, la risposta è chiaramente no. Restare altri cinque anni all’Eliseo le importa poco, è un posto dove vede meno suo marito”. Comunque Brigitte non ha mai smesso di sostenere Emmanuel, anche in questa seconda candidatura. Come ha rivelato: “Quando stanno insieme c’è un magnetismo incredibile, dopo vent’anni lui ancora la mangia con gli occhi”.











