Brigitte Nielsen vs Madonna/ “Sono andata a letto con Sean Penn per vendicarmi…”

Entrambe sex symbol, Brigitte Nielsen e Madonna sono state anche rivali. Tra loro infatti non correva buon sangue. Lo ha ricordato l’attrice danese durante l’intervista a “The Talk” in onda ieri sul network americano Cbs. Negli ultimi giorni Madonna ha fatto discutere per la decisione di posticipare i suoi concerti di due ore. E Brigitte Nielsen l’ha criticata duramente: «È una completa mancanza di rispetto dei fan». Poi però ha rincarato la dose svelando un paio di aneddoti del passato che hanno incuriosito gli ospiti in studio e il pubblico. Il primo è relativo ad una lite scoppiata nel 1987 a Los Angeles. «Ero in un club in centro con Madonna e lei continuava a offendermi. Era molto scortese e ho finito per darle uno schiaffo in faccia». La conduttrice Sheryl Underwood allora le chiede quanto sia stato intenso lo schiaffo. «Era a mano aperta e ha avuto un grande impatto considerando che lei non è molto grande mentre io sono una gigante», ha replicato Brigitte Nielsen.

BRIGITTE NIELSEN VS MADONNA “SONO ANDATA A LETTO CON SEAN PENN”

Lo scontro tra Brigitte Nielsen e Madonna comunque non passò inosservato. L’attrice danese a “The Talk” su Cbs ha raccontato che ben sei ragazzi corpulenti l’andarono a prendere per portarla fuori da quel club. «Ed era abbastanza giusto, voglio dire, probabilmente non avrei dovuto farlo». Ma il “meglio” a livello di rivelazioni doveva ancora arrivare. Brigitte Nielsen ha infatti raccontato di aver avuto una storia col marito di Madonna, Sean Penn, da cui la cantante divorziò nel 1989. All’epoca invece l’attrice danese era sposata con Sylvester Stallone. «Un paio di mesi dopo sono tornata da lei nel sud Francia perché ero stata troppo maleducata e ho passato una notte con suo marito Sean Penn». Poi Brigitte Nielsen ha spiegato che non è stata comunque una donna che andava a letto col primo che capitava. «Sono più adatta alle relazioni a lungo termine nonostante quella notte con Sean e il racconto mediatico che si fa di me come donna promiscua».

