Brina Knauss, chi è la dj slovena che questa sera suonerà a X Factor 2025? La sua carriera iniziata nel club milanesi: fu notata da Luciano e Damian Lazarus

Brina Knauss, chi è: la dj ospite di X Factor 2025

Si chiama Brina Knauss la dj slovena che questa sera sarà ospite della semifinale di X Factor 2025. Si tratta di un’artista versatile, nata in Slovenia, che negli anni, dopo aver scoperto la sua passione per la musica house e techno, ha trovato successo in Italia, suonando spesso anche nei club milanesi. Notata da Luciano e Damian Lazarus, Brina ha ottenuto un successo importante, suonando nei festival più prestigiosi del mondo anno dopo anno, condividendo anche il palco con grandissimi artisti.

PierC a X Factor: "La voce più bella" ma l'inedito non convince tutti/ "Manca quel tocco wow"

Un successo mondiale quello dell’artista slovena, che ha suonato anche sul palco del Tomorrowland in diverse occasioni, mostrando il suo grande talento. Dal 2019 Brina Knauss lavora anche nella produzione, collaborando con prestigiose etichette, fino a lanciare la sua nel 2023. Si tratta di “Empath”, un progetto che esplora suoni tra l’house e la techno con melodie delicate. Un vero e proprio viaggio nel mondo della musica, che Brina è pronta a presentare questa sera.

Tomasi, chi è il giovanissimo talento di X Factor 2025/ Il suo inedito "Tatuaggi" stupisce tutti!

Brina Knauss, chi è: “L’empatia è la mia forza trainante”

Parlando proprio dell’importanza dell’empatia, così come si chiama la sua etichetta, Brina Knauss ne ha parlato ai microfoni di “Parkett”: “L’empatia è la forza trainante dietro tutto ciò che faccio; è la mia fonte di energia e il fondamento della musica che creo. Voglio che tu senta emozioni profonde che attraversano il tuo corpo”. Proprio grazie alla musica, Brina riesce proprio a trasmettere al suo pubblico queste grandi emozioni.

Nonostante sia molto conosciuta per il genere house e techno, la dj slovena ha spiegato in più occasioni di essere appassionata di diversi generi musicali, tanto da cercare di portarli nella sua produzione. “Non mi piace limitarmi a un solo genere o focus. In tutte le mie canzoni esploro diverse dimensioni della musica elettronica” ha raccontato la dj.

tellynonpiangere, chi è: il suo inedito emoziona il web/ "A livello di scrittura è stato il migliore"