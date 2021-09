Brindisi vs Meluzzi e Grimaldi/ “Giocate su cure a casa e usate Remuzzi, scandaloso!”

Nervi tesi a Zona Bianca ieri con il conduttore Giuseppe Brindisi che ha perso le staffe contro alcuni dei suoi ospiti, a partire da Alessandro Meluzzi, con cui aveva avuto un duro scontro anche la settimana prima. “Si gioca da un paio di settimane su vigile attesa e tachipirina. Il protocollo non prevede solo questo”, ha spiegato il giornalista. Allora lo psichiatra ha ribattuto: “È vero che il ministero ha corretto il protocollo, ma fino ad allora solo la Regione Piemonte ha introdotto protocolli di cure domiciliari che sostanzialmente ricalcava ciò che dice oggi il ministero oggi. L’Ivermectina non ha mai fatto parte di questo discorso”.

"Tachipirina aumenta rischio morte da Covid"/ Studio: "Carenza di glutatione"

Alessandro Meluzzi ha poi tirato in ballo il professor Giuseppe Remuzzi dell’Istituto Mario Negri di Bergamo: “Se non sono diventato demente, il professor Remuzzi ha fatto un importante studio dove spiega che l’introduzione di normali antinfiammatori nei primi giorni ha prevenuto l’evoluzione negativa”. Ed è a questo punto che Giuseppe Brindisi si è infervorato.

Bollettino vaccini covid oggi 30 settembre/ 84.5 milioni di dosi somministrate

“SCANDALOSO USARE REMUZZI PER…”

“Remuzzi a proposito del suo protocollo dice che non ha la forza per essere approvato e per cambiare quello del ministero della Salute. Non tirate più Remuzzi per la giacchetta”, ha dichiarato Giuseppe Brindisi a Zona Bianca. “Quando ha sono stati fatti gli studi il ministero proponeva soltanto un farmaco controindicato, la tachipirina, e la vigile attesa”, la replica di Alessandro Meluzzi. Ma il conduttore se l’è presa anche con l’avvocato Erich Grimaldi, presidente Cure Domiciliari Covid-19: “Quel servizio non può passare così, perché i medici e il presidente dell’Ordine dei medici di Cagliari dicono che questi farmaci oltre a non funzionare, possono essere anche dannosi. Possiamo cancellare l’Ivermectina?”. E quindi ha attaccato il protocollo che hanno proposto: “Avvocato, le dico che Remuzzi ha detto che già il suo protocollo non ha la forza di essere validato, figurarsi il vostro. La gente scende in piazza per questo protocollo, fa le manifestazioni”. E ha rilanciato: “Questo è scandaloso, per me è veramente scandaloso utilizzare un’autorità vera, un professore stimatissimo, perché non serve più ai vostri discorsi”.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 30 settembre/ Positivi 0.7%, -5 pazienti covid

“AVETE SOLO POST SU FACEBOOK”

Durissimo l’intervento di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca contro il suo ospite anche quando si è parlato dell’idrossiclorochina: “Il Consiglio di Stato ha detto che in assenza di studi randomizzati, sta al medico decidere se prescriverlo o meno”. E ha tirato in ballo lo studio di The Lancet del 28 agosto 2021 che boccia il farmaco. Poi è tornato all’attacco di questi protocolli alternativi: “Ma quanti ne avete salvati? Dove sono le cartelle cliniche? Avete delle cose scritte su Facebook. Io posso scrivere qualsiasi cosa su Facebook”. Infine, trasmette un’intervista del professor Giuseppe Remuzzi che parla di un incontro con tale Comitato che si è tenuto in data 23 aprile: “Il viceministro Pierpaolo Sileri ci ha pregato di essere presenti a questo incontro. Non abbiamo visto dati, cosa bisogna fare a casa, quindi è stato un incontro di cortesia e inconclusivo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA