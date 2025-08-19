Dopo il successo del loro primo film, i fratelli Danny e Michael Philippou hanno dato vita a un nuovo horror "Bring Her Back"

Il primo film dei fratelli Danny e Michael Philippou, Talk to Me, ebbe un successo e un’attenzione davvero notevoli, magari un po’ generosi, tre anni fa, in virtù della capacità di prendere i meccanismi dell’horror commerciale ed elevarli (come piace dire oggi) con la messinscena. Il loro secondo film, Bring Her Back, invece opta decisamente per un cambio di tono e per un ambizioso salto in avanti, che lavora sul racconto e i personaggi allo stesso modo con cui opera sullo stile.

Il film racconta di Andy (Billy Barratt, straordinario) e Piper (Sora Wong), due fratelli che, dopo la morte del padre, finiscono accuditi da Laura (la solita, magnifica Sally Hawkins), una collaboratrice dei servizi sociali che sta vivendo il lutto per la morte di sua figlia. Un lutto che nasconde un segreto orrendo.

Sceneggiato da Danny Philippou con Bill Hinzman, Bring Her Back è un horror che racconta la trasformazione di un dolore intimo in esterno, di come il male che si prova in certi momenti della vita possa diventare con relativa facilità male da procurare agli altri, di come il dolore inflitto sia cura per quello subito.

I Philippou partono dalla base psicologica del loro racconto, da un doppio lutto messo a confronto, quasi allo specchio, per portare al limite le dinamiche dell’horror mainstream, per costeggiare il cinema “estremo” di Martyrs, Hostel o di certi mitologici snuff-movies, senza però accontentarsi della violenza tipica del film, ma facendo sì che da essa parta un discorso sulla sofferenza, sul disagio mentale e sociale.

Un percorso che il film intraprende ricordando certi tocchi del primo Ari Aster, soprattutto nel comunicare attraverso il fisico e il corpo, l’apparenza esteriore come contatto distruttivo tra psiche e membra (la cecità di Piper, le vessazioni che subisce Oliver, il ragazzino “adottato”), ma soprattutto con la scelta di colori slavati, marci come ricordi angosciosi operata da Aaron McLisky, in contrasto con la vitalità delle VHS del passato, che conduce il pubblico dentro una dimensione mentale prima che spettatoriale.

Resta un limite alla regia dei fratelli, probabilmente legato alla relativa inesperienza nel lungometraggio, ossia un residuo di maniera, come una posa per mostrarsi superiori al materiale trattato, ma se quel limite inficiava il loro esordio, qui i Philippou sanno come dare corpo e cuore al senso profondo del film e a non trincerarsi dietro la tecnica, usandola invece per rendere vivo il loro film. E chiedere un passo avanti è il dovere rispetto all’opera seconda.

