Britney Spears #1 in 34 Paesi!/ Disattiva Instagram, che succede con Elton John?

Britney Spears svetta nelle classifiche iTunes del mondo, con Hold me closer ft.ing Elton John

Britney Spears torna alla musica in data odierna 26 agosto 2022, con il rilascio sulle piattaforme musicali del nuovo singolo Hold me closer, un remix di Tiny Dancer, hit di Elton John risalente al 1971. Hold me closer può dirsi la perfetta fusione tra il Pop rock Piano di Elton John dove il pianoforte é l’elemento predominante e lo stile che Britney Spears ha personalizzato nell’industria musicale negli ultimi anni influenzando generazioni di artisti, il dance-pop, e già spopola nel mondo. Il duetto segna infatti almeno 34 #1 nelle classifiche iTunes dei vari Paesi del mondo, tra cui Italia, Regno Unito e USA, Australia, Cile, Portogallo, Nuova Zelanda, Brasile, Germania, Canada, Turchia!

Britney Spears svetta alla #1 su iTunes Italia/ Amadeus la ospita a Sanremo 2023?

Andrew Watt, producer di HoldMeCloser , ha dal suo canto rotto il silenzio sulla registrazione del duetto, rivelando che Britney Spears ha dimostrato di aver ripreso il PIENO CONTROLLO in studio, quando ha registrato i suoi versi ed ha dato il suo aiuto nel rendere fluida la produzione musicale del singolo: “È così brava nel sapere quando deve dare la giusta interpretazione. Ha preso il controllo completo (…) È un’esperta di musica”.

Britney Spears: Hold me closer ft.ing Elton John spopola nel mondo/ #1 su iTunes USA!

Nel frattempo però fa discutere in rete il caso social bizzarro che ha visto in queste ore Britney Spears disattivarsi da Instagram, dopo il il messaggio social che la cantante ha destinato a Elton John rispetto alla loro collaborazione, per cui i fruitori di musica si chiedono come mai la “Santa di Las Vegas” si sia cancellata dal noto social network.

Britney Spears e il misterioso addio a Instagram: c’entra Elton John?

“Forse dovremmo prendere anche un thè assieme. Invitiamo anche la regina Elisabetta!!! Questa collaborazione migliorerà il mio anno, grazie per la tua generosità. Com’è bello essere una voce di sottofondo sulla tua canzone!!! Sir Elton l’ho fatto grazie alla tua mente geniale, creativa e leggendaria!!! Sono così grata!”, ha riportato nel suo messaggio la popstar poco prima che fosse cancellato il suo account Instagram. E la domanda che ora si pongono tanti via social é: perché Britney Spears non é più visibile su Instagram? Dietro la scelta di dire addio al social, da parte della “Santa” si celerebbe la paura dei giudizi del web di cui soffre lei rispetto ai suoi post viscerali, anche sopra le righe e di nudo, che dividono da tempo l’opinione del web. E su Twitter giungerebbe in queste ore la risposta al quesito dell’americana, che potrebbe rivelarsi il motivo della disattivazione dal suo account Instagram: “Sto imparando che ogni giorno è una tabula rasa, bisogna sempre cercare di essere una persona migliore e si deve fare ciò che ci rende felici… sì, scelgo la felicità oggi”. Ed ancora: “Mi dico ogni giorno di lasciar andare l’amarezza e il dolore al fine di cercare di perdonare me stessa e gli altri per ciò che è accaduto”.

Elton John "anticipa" Hold me closer ft.ing Britney Spears/ La sneak peak é virale

Che Britney Spears abbia intenzione di ripartire da zero sui social, ispirata dalla classe del mentore del suo ritorno alla musica, Elton John? Chissà! Nel frattempo, il novello marito della cantante, il modello persiano Sam Asghari celebra via social la #1 di Hold me closer su iTunes USA, al grido di “Already #1!”; “Già #1!”.











