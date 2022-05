Britney Spears, 12 foto di nudo su Instagram/ Fan preoccupati “Grido d’aiuto”

Britney Spears torna a pubblicare foto di nudo sui social, riaccendendo il dibattito e le polemiche fra i fan e i detrattori. La cantante di “Oops i did it again” ha pubblicato in sequenze 12 foto identiche in cui la stessa si mostra completamente senza veli solo con un cuore al posto delle parti intime, e il seno fra le mani, 12 scatti l’uno leggermente differente dall’altro ma solo per il filtro, la posa e lo zoom. Numerosi i fan che hanno replicato agli scatti, anche perchè Britney Spears ha quasi 41 milioni di follower sui social, e c’è chi ha visto in queste foto choc di Britney un messaggio d’aiuto.

Amici 21, Marco Mengoni canta "Santa Britney liberata" in No Stress/ Svetta su iTunes

“Quello sguardo, sembra non stia bene”, scrive uno, mentre un altro aggiunge “Sembra quasi in lacrime, sta chiedendo aiuto”. Come sottolineato dai colleghi di Fanpage, la situazione di Britney Spears ricorda per certi versi quanto accaduto anni fa, con le dovute proporzioni, a Sara Tommasi, che dopo un grande successo a L’Isola dei Famosi, un calendario senza veli e una laurea alla Bocconi, cadde in un vortice di ses*o, film vietati ai minori e video osceni, durato diverso tempo, fino a tornare, non senza fatica, sulla retta via.

Soleil Sorge, una sexy Britney Spears manda tutti in tilt/ Video "It's Soleil bxxch!"

BRITNEY SPEARS, FOTO DI NUDO INTEGRALE: DITO PUNTATO ANCHE VERSO SAM ASHGARI

Che Britney Spears voglia semplicemente mostrarsi per come è fatta? O forse c’è davvero una “dietrologia” in merito a questi scatti particolarmente piccanti? Solamente poche ore fa la stessa artista americana aveva mostrato ai fan il velo dell’abito da sposa per il suo matrimonio imminente con Sam Ashgari, il futuro marito che di fatto resta un po’ assente ingiustificato.

C’è infatti chi ha fatto notare, fra i vari commenti, che uno che ha rispetto per la propria donna “non ti lascerebbe pubblicare neanche la metà delle cose che fai”. La vicenda riaccende per l’ennesima volta i riflettori sulla controversa popstar a stelle e strisce, che ricordiamo, viene da un lunghissimo contenzioso legale nei confronti del padre, in merito alla gestione del suo patrimonio milionario.

Britney Spears mamma tris con Sam Asghari/ Web in tilt, Paris Hilton: "I love you!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA