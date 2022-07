Britney Spears, a lei è dedicato il nuovo Monopoly/ Prezzo e data di uscita

Britney Spears: Hasbro le dedica la nuova versione del Monopoly

Britney Spears è al centro dell’attenzione mediatica, dal momento che da qualche mese è ormai libera dalla conservatorship -la tutela legale per la quale era giudicata dal 2008 incapace di agire in nome e per conto di se stessa e vincolata all’autorizzazione dei tutori legali per alcuni diritti, come quello di guidare, sposarsi- e i fan ora gridano a grande richiesta in rete un suo ritorno sulle scene. I beninformati del gossip internazionale la vedono come principale candidata per il ruolo di performer del prossimo evento Super Bowl 2023, che si terrà il 12 febbraio 2023 e, nel frattempo, è a quanto pare in uscita un gioco di società dedicato proprio al fenomeno pop incontrastato, che dai primi anni ’90 ad oggi rivoluziona l’educazione fisica del pop: Britney Spears.

A divulgare l’ultima news è la casa di produzione Hasbro, che ha fatto sapere in anteprima assoluta ai fedeli consumatori e potenziali clienti che è in arrivo sul mercato una nuova versione del Monopoly, ispirata proprio alla regina del pop e figlia metaforica di Madonna e Michael Jackson. L’uscita della versione dedicata a Britney Spears del Monopoly è attesa per il prossimo ottobre 2022, quindi per l’autunno 2022, e intanto emergono anche delle prime indiscrezioni sul prezzo del prodotto e le modalità di acquisto.

🚨| Da ottobre 2022 sarà disponibile il Monopoly a tema Britney Spears. pic.twitter.com/karSucqZTS — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) July 28, 2022

Britney Spears verso il ritorno sulle scene?

Così come meticolosamente ripreso da Biccy, rispetto all’imminente uscita del Monopoly targato Britney Spears, il prezzo di listino del gioco si aggirerebbe intorno ai 40 dollari. Il Monopoly, inoltre, sarà disponibile per il mercato americano, che distribuisce già 210 versioni diverse. Online sarà possibile acquistarlo, anche dall’Italia, e le relative istruzioni per l’uso e le tessere saranno a quanto pare disponibili in lingua inglese, per essere così distribuibili su scala globale.

Nell’attesa del rilascio del Monopoly, intanto, Britney Spears potrebbe stupire i fan con un duetto in collaborazione con sir Elton John, così come ripreso da Page six. Insomma, si fa sempre più incessante la voce che vedrebbe la reginetta del pop vicina ad un ritorno sulle scene musicali, a sei danni di distanza dal via alla pausa dalla musica. E chissà che non possa accadere ancor prima dell’uscita del Monopoly.











