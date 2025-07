Britney Spears ha sempre svelato di voler costruire una famiglia, ma il suo vero sogno è quello di avere tanti figli, specialmente una femmina. Nel corso della sua vita, però, ha avuto solo maschi, due figli nati dalle nozze con Kevin Federline nel 2005 e nel 2006, Jayden James e Sean Preston. Nelle ultime ore, però, è arrivata la notizia che ha sconvolto tutti: la cantante ha adottato una bambina, e sta pianificando un cambio vita radicale! Britney Spears si vuole trasferire in Italia, ma andiamo con ordine e scopriamo cosa sta succedendo.

“Non posso sposarmi o avere un figlio. Ho una spirale, così non resto incinta”, aveva raccontato la cantante nel 2021, dopo il sogno infranto di avere una bambina da Sam Ashgari. “Volevo toglierla, per poter provare ad avere un altro figlio, ma questo “team” non mi fa andare dal medico a toglierla perché non vogliono che abbia altri figli”. Dopo le lunghe battaglie legali Britney Spears sperava di riuscire a trovare un po’ di serenità dopo aver lavorato per una vita intera.

Britney Spears, l’annuncio: “Ho adottato Lennon London, oggi ha un vestitino azzurro”, ma forse non è come sembra

“Sono stanca di sentirmi sola. Appena parlavo di avere libertà o un figlio mi spedivano in clinica”, aveva raccontato Britney Spears. In seguito, un triste evento ha sconvolto ancora la sua vita: la cantante ha perso un figlio proprio dopo l’annuncio di essere incinta di Sam Ashgari una volta conclusasi la conservatorship. Un durissimo colpo che ha devastato ancora di più lo stato mentale della dea del pop, la quale aveva ringraziato i fan per esserle stati vicini. Oggi pare che la Spears stia per adottare una figlia, almeno questo è quanto ha annunciato in un video. La bimba si chiama Lennon London, e con lei si trasferirà in Italia. Alcuni fan, però, pensano che non sia una vera e propria figlia, bensì una cagnolina.