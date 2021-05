“Britney Spears affetta da demenza”/ Documenti “top secret” depositati dal padre..

Britney Spears affetta da demenza? Questo è l’ultimo colpo di scena nella continua diatriba che vede il padre della sta ancora in primo piano. A far scoppiare la bomba questa volta sono i tabloid inglesi e, soprattutto, il Sun che ha parlato di una serie di documenti ‘top secret’ che sono stati depositati in Tribunale proprio da Jamie Spears, suo padre. Tra le ragioni che giustificherebbero la tutela di Britney e dei suoi averi ci sarebbe proprio la spunta sulla casella demenza ma non si capisce bene se la documentazione sia corredata di prove a supporto di tale teoria. A spiegare in dettaglio quello che sarebbe il nuovo attacco del padre alla figlia è il regista di un documentario incentrato proprio sulla figura dell’artista, Mobeen Azhar. Il documentario intitolato The Battle For Britney: Fans, Cash and a Conservatorship andrà in onda mercoledì 5 maggio su BBC Two e sta già facendo discutere.

“Britney Spears affetta da demenza”, documenti top secret e rivelazioni

Lo stesso giornalista si pone i due diversi scenari davanti ovvero da una parte la possibilità che Britney Spears sia davvero malata, ma che nessuno fino ad adesso ne era a conoscenza, e dall’altra che ci sia questa opzione solo come prova a favore dei trattamenti che sta subendo. Non c’è bisogno di dire che la notizia ha fatto subito il giro del mondo causando una serie di reazioni soprattutto da parte del gruppo ufficiale FreeBritney che ha etichettato la cosa come “dicerie e speculazioni inventate nel 2008 approvate all’epoca dal giudice per farla finire sotto tutela”. A supporto di questa teoria, ovvero la non malattia della star, c’è il fatto che abbia preso parte a spot tv, ad un tour e abbia addirittura pubblicato un ultimo album. Arriverà conferma ufficiale di questa demenza?

