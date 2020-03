Britney Spears aiuta fan in quarantena/ Video “Ditemi cosa fare, Dio vi benedica”

Britney Spears arriva in soccorso di tre fortunati fan sui social. Con un post pubblicato su Instagram, la reginetta del pop annuncia un #DoYourParteChallenge che coinvolgerà tutti i suoi fan costretti alla quarantena per l’emergenza sanitaria mondiale da Coronavirus. Il virus Covid 19 oramai ha colpito anche gli Stati Uniti d’America dove i contagi nel corso delle ultime giornate stanno aumentando vertiginosamente. Per questo motivo tantissimi personaggi del mondo dello star system hanno pensato di scendere in soccorso dei più bisognosi con una serie di iniziative. Tra queste c’è anche la star di “Toxic” che ha pensato bene di aiutare tre fan impegnandosi economicamente a coprire tutte le spese da affrontare in questo periodo storico senza precedenti. Spese che riguarderanno gli alimenti di prima necessità, ma anche pannolini e tanto altro. Nessun limite da parte dell’artista che ha deciso di rispondere così all’invito della sorella Jaime Lynn Spears.

Britney Spears: “sceglierò 3 fan da aiutare in questo periodo tanto difficile del Coronavirus”

Nel videoclip postato su Instagram, Britney Spears ha detto: “Mia sorella Jamie Lynn Spears mi ha nominato a partecipare alla #DoYourParteChallenge perciò sceglierò 3 fan da aiutare in questo periodo tanto difficile”. Poco dopo l’artista ha spiegato come è possibile partecipare a questo Contest davvero particolare: “mandatemi un DM e fatemi sapere come vi posso aiutare e farò tutto ciò che posso. Dio vi benedica”. Alla fine del video la Spears ha fatto il nome di altre tre star di Hollywood in una sorta di catena virtuale e benefica per aiutare le persone che hanno più bisogno in questo momento di grandissima difficoltà. Britney nella #DoYourPartChallenge ha nominato: l’attore Will Smith, l’attrice Kate Hudson e il fidanzato Sam Asghari, che commentato il post della compagnia così: “Fantastico! Iniziamo!”. Non si contano poi i messaggi di stima ed affetto da parte dei fan che non l’hanno mai lasciata sola. “Una regina filantropa” scrive un fan a cui fa eco un altro “grazie per quello che stai facendo”. Per chi volesse partecipare non deve fare altro che visitare il profilo Instagram di Britney Spears e inviare un messaggio diretto spiegando di cosa ha bisogno.





© RIPRODUZIONE RISERVATA