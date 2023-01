Britney Spears, “al ristorante é fuori controllo e il marito va via”/ La replica

Britney Spears sull’orlo di un nuovo meltdown? Spunta il gossip choc di una crisi di nervi

Britney Spears torna al centro del gossip di risonanza mondiale, per la testimonianza oculare di quella che é ora etichettata come una crisi nervosa, avuta in un rinomato locale americano e in presenza del marito Sam Asghari. L’avvistamento vip più chiacchierato del momento é ripreso dal sito web internazionale Tmz, che fornisce il nuovo gossip sulla reginetta del pop, che intanto replica insieme al marito. Lei é reduce della liberazione dalla conservatorship- l’istituto giuridico per cui era giudicata incapace di agire, vincolata al volere dei tutori, “una tutela abusiva della libertà e del patrimonio” secondo quanto lei denuncia in una delle ultime udienze in Tribunale. E a corredo del nuovo avvistamento choc la fonte fornisce un video in esclusiva e la dinamica della sedicente crisi di nervi avvenuta in luogo pubblico, della superstar.

Nella serata di venerdì, secondo quanto sostengono i testimoni oculari Britney Spears appare con il marito Sam Asghari al ristorante JOEY sito in Woodland Hills e con i neo sposi c’é l’immancabile bodyguard. Il locale é colmo di clienti, che in massa riescono a riconoscere la Santa di Las Vegas. E la serata di quella che dovrebbe essere una cena tranquilla tra coniugi si rivelerebbe presto un problema per la popstar, o almeno questo direbbe la fonte. Alla visione degli obiettivi fotografici dei presenti, forse intenti a immortalarla in foto e video, Britney Spears comincia ad assumere una reazione avversa, alternando grida a gesti di contestazione , in un linguaggio che si direbbe incomprensibile. Una crisi di nervi per la cantante? Il video della testimonianza la immortala mentre si palesa da sola, con il marito Sam Asghari che si direbbe uscito dal locale lasciandola da sola, fortemente provato per l’accaduto. Nel giro di pochi minuti, poi, anche Britney lascia il ristorante con il bodyguard, che poi rientra nel locale per pagare il conto.

Britney Spears e Sam Asghari replicano al gossip

Un gossip che, tra le annesse reazioni generali, desta ora una forte preoccupazione nei fan della cantante, Britney Spears, soprattutto per ciò che concerne la sua salute psico-fisica e quindi mentale. Britney é sull’orlo di un nuovo meltdown, dopo il 2007, che l’ha consegnata alla tutela legale dal 2008 al 2021?

Di tutta risposta, Britney Spears e Sam Asghari contestano il gossip. In un video condiviso su Instagram la cantante americana della canzone dell’anno, Hold me closer in duetto con Elton John, si lascia immortalare mentre fa il gesto del dito medio e al contempo si dà ai passi di danza sfrenati. Ma non solo. La piccata replica a TMZ poi prosegue con un altro post, tra le cui righe nella caption lei si direbbe satura del peso della fama e la spasmodica attenzione dell’occhio pubblico sui suoi comportamenti: “Sono sicuro di aver portato un miliardo di SORRISI, SEMBRANDO SHREK al ristorante. Anche il mio migliore amico non vedeva l’ORA DI MANDARMELO… So che il gossip è tutto eccitato dal fatto che sono un po’ ubriaca al ristorante… è come se stessero GUARDANDO OGNI MIA MOSSA! Sono così lusingato che parlano di me come una folle”. E, incalzato da TMZ sul gossip esploso in questi giorni, poi, il marito Sam Asghari non risparmia una replica di contestazione: “Sono uscito per andare a prendere l’auto e uscire dall’inferno del locale e la gente ha pensato che fossi uscito per andare via… Ma questo non é accaduto”, fa sapere Sam, a chi lo accusa di aver lasciato la moglie in stato di crisi nervosa, da sola, al ristorante.

BREAKING: A video of Britney Spears that went viral over the weekend was EDITED by TMZ. When played in reverse, you can hear someone say “That’s Britney Spears” and she says “I’m trying to get away.” pic.twitter.com/E1jk4mcdfA — Britney Stan ✨ (@BritneyTheStan) January 17, 2023

“Pessoas não conseguem parar de perseguir Britney Spears… novamente. A gente não aprendeu nada? A mensagem é simples: ela é ‘louca’ e está ‘descontrolada’. É tudo familiar demais e implora o questionamento: de fato algo mudou desde 2007?” — COSMOPOLITAN pic.twitter.com/foKlKeSh7Y — Britney Global 🌹🚀 (@britney_global) January 16, 2023













