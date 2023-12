Britney Spears, amputata gamba al padre Jamie/ “Grave infezione. Lei pronta a riavvicinarsi alla famiglia”

Amputata una gamba a Jamie Spears, il padre di Britney Spears: cos’è accaduto

Il padre di Britney Spears, Jamie Spears, ha subito l’amputazione della gamba. È quanto fa sapere TMZ, rivelando che l’operazione risalirebbe ad un mese fa e che le condizioni dell’uomo sarebbero state gravi. Il tabloid rivela che il padre della popstar ha avuto una grave infezione a una gamba che lo ha costretto in ospedale per settimane. Ha subito 5 interventi chirurgici infruttuosi per contenere l’infezione, dopo i quali i medici hanno deciso che l’unico modo per procedere fosse l’amputazione.

I problemi non sarebbero però finiti qui. Dopo il delicato intervento, Jamie Spears avrebbe manifestato altri disturbi. Una situazione dunque molto delicata quella dell’uomo, che avrebbe portato Britney Spears a prendere un’importante decisione: quella di riavvicinarsi a lui.

Britney Spears pronta a riavvicinarsi a suo padre

Stando infatti a quanto riporta TMZ, fonti avrebbero rivelato che Britney si sarebbe ammorbidita nei confronti di suo padre e della sua famiglia proprio di recente. La popstar avrebbe detto di sentire la mancanza di suo padre, e avrebbe persino parlato di mandargli dei soldi per aiutarlo. Un cambio di scena che avrebbe dato una grande forza all’uomo: Jamie Spears desidera infatti da tempo una riconciliazione con sua figlia, e non nutre alcun rancore nei suoi confronti rispetto a quanto accaduto in passato. Motivo per il quale sarebbe pronto a riabbracciarla subito, soprattutto in un momento per lui così difficile.

