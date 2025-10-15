Britney Spears e le pesanti accuse dell'ex marito: "Aveva un coltello in mano di notte"

Britney Spears finisce nel mirino dell’ex marito Kevin Federline, ancora una volta. Kevin Federline, ex compagno di vita della star, ha lanciato accuse shock contro la pop star nel suo libro You Thought You Knew, in uscita nelle librerie a fine mese. In un estratto ottenuto dal New York Times, Federline si sofferma sui due figli della coppia, Sean Preston e Jayden James, si sarebbero svegliati più volte durante la notte trovando la madre “in piedi sulla soglia della loro stanza, con un coltello in mano”.

Un retroscena choc che Federline ha deciso di raccontare nel libro. Sempre soffermandosi sull’episodio, Kevin Federline ha colto l’occasione per raccontare altri aneddoti a riguardo. “Mi sentivo male per quello che stava passando. Era una persona che avevo amato. Una persona con cui avevo costruito una vita. La madre dei miei figli”. Alle accuse è arrivata però la pronta risposta di Britney Spears, intervenuta tramite i suoi legali. Quello dell’uomo sarebbe un tentativo di riappropriarsi dei figli, a poco tempo dalla fine del mantenimento dei figli: “Tutto ciò che le interessa sono i suoi figli, Sean Preston e Jayden James, e il loro benessere durante questo sensazionalismo”.

Britney Spears e l’ex marito: la replica via social

Dopo le parole dell’ex marito Kevin Federline, la celebre star ha affidato a Instagram i suoi pensieri, aggiornando i follower con i suoi spostamenti. “Sono impegnata a fare avanti e indietro tra Miami e il Messico, penso di aver trovato un nuovo posto fantastico.

È la prima volta che scrivo due romanzi di narrativa! È la miglior terapia che potessi desiderare, letteralmente qualcosa che ti cambia la vita!” ha scritto sui social la celebre e iconica cantante che non ha allungato il brodo della polemica.

