Britney Spears/ “Baby one more time? Il brano perfetto per essere ricordata”

Britney Spears è una delle popstar più famose e premiate al mondo. Nata nel 1981 a McComb, Britney ha esordito su un palco all’età di cinque anni, cantando “What Child Is This?” alla cerimonia di diploma dell’asilo. “Ero nel mio mondo, […] Ho scoperto quello per cui sono portata quando ero ancora bambina”, ha raccontato in un’intervista a “Born Powerful!”. Nel 1992, a soli 9 anni, è entrata a far parte del “The Mickey Mouse Club“; tra i suoi colleghi c’erano Justin Timberlake, Keri Russell, Christina Aguilera e Ryan Gosling. Nel gennaio 1999 esce il suo album di esordio “…Baby One More Time”: quattordici volte disco di platino negli Stati Uniti, con oltre 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il video della canzone “…Baby One More Time” è stato certificato da VEVO per avere raggiunto i 100.000.000 di visualizzazioni il 19 aprile 2014.

Britney Spears: il debutto al cinema e le collaborazioni famose

Britney Spears è sempre rimasta molto legata al brano “…Baby One More Time”: “Quella canzone è piena di stile. Ero davvero felice, l’album era già pieno di belle canzoni, ma è raro che capiti il brano perfetto su cui mettere tutta la tua personalità, il brano a cui tutti pensano quando si fa il tuo nome”, ha raccontato nel 2000 a Rolling Stone. Con “Oops!… I did it again”, nel 200o, la Spears replica il successo del primo disco e l’anno successivo esordisce al cinema con il film “Crossroads”, nel quale recita anche la sorella minore Jamie Lynn. Nel 2003 esce il disco “In the Zone”: con “Toxic” la Spears vince un Grammy Award. Nel corso della sua carriera, Britney ha collaborato con Madonna, Michael Jackson, gli Aerosmith, Giorgio Moroder, Rihanna, Pharrel Williams, Will.i.am, Beyonce e molti altri.

