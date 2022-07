Britney Spears, brutto spavento in autostrada/ Chiama la Polizia, che la salva

Britney Spears rimane bloccata in autostrada: ecco cosa è accaduto

Dopo aver fatto parlare di sé per il suo recente matrimonio con il modello persiano Sam Asghari, Britney Spears torna al centro dell’attenzione mediatica e il motivo è una sua richiesta d’aiuto alla Polizia, per una situazione alquanto spaventosa. Ma cosa è accaduto nel dettaglio alla principessa del pop? Secondo quanto riprendono i portali web d’informazione come Biccy, l’erede di Michael Jackson e Madonna, lo scorso 12 luglio, si trovava sulla Highway 101 nei pressi di Los Angeles, quando la sua Mercedesz bianca si è fermata di colpo, in quanto sprovvista di benzina, nel mezzo dell’autostrada trafficata.

A riportare fedelmente un primo resoconto della situazione cui ha dovuto far fronte la reginetta del Pop è il sito TMZ, secondo cui Britney Spears si sarebbe spaventata a morte, in quanto finita in preda al panico per essere rimasta ferma a bordo della sua vettura mentre l’autostrada su cui viaggiava era molto trafficata. Tanto che l’artista si è vista costretta a chiamare la Polizia.

I dettagli dell’accaduto ripreso da TMZ

“Fonti delle forze dell’ordine riportano a TMZ di aver ricevuto una chiamata intorno alle 22:00 di martedì, perché una Mercedesz bianca bloccava la terza corsia in direzione sud sulla 101 -si apprende da quanto trapelato della situazione, cui ha dovuto far fronte la popstar-, appena a nord di Balboa Blvd. Gli ufficiali dicono che quando hanno risposto Britney era seduta sul sedile posteriore del veicolo di un passante che si era fermato”.

Dopo che l’artista ha avvertito la Polizia di essere rimasta imbottigliata nel traffico in autostrada, poi, “un agente è salito al posto di guida della Mercedes di Britney per sterzare mentre lei sedeva sul sedile del passeggero e il veicolo è stato portato in salvo”. La cantante ha poi provveduto a ringraziare i poliziotti per il pronto intervento di soccorso e gli stessi ufficiali soccorritori hanno atteso con lei finché il marito Sam Asghari non si è recato sul luogo dell’accaduto, per accertarsi che la consorte stesse bene e per portarla via.

