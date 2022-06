Britney Spears cancella il profilo Instagram/ Dopo il matrimonio con Sam Asghari…

Britney Spears cancella il profilo Instagram

Brutta notizia per i fan di Britney Spears abituati ad avere un contatto con la propria beniamina su Instagram. andando sul famoso social network per cercare il profilo ufficiale della popstar, infatti, la pagina non comparirà. Britney Spears, a sorpresa, ha cancellato il profilo Instagram dove, nel corso degli anni, ha condiviso tantissime foto della sua vita mostrandosi spesso senza veli e mandando letteralmente in tilt Instagram portando a casa migliaia di like e commenti.

Britney Spears, l'ex marito fa irruzione in casa al matrimonio / L'arresto è per...

Quale sarà il motivo che ha spinto la Spears a cancellare il profilo Instagram? Per il momento, la scelta di dire addio al famoso social network non è stata motivata. Prima di chiudere il profilo, infatti, la star non ha lasciato affatto trasparire tale intenzione. I fan, tuttavia, sperano si tratti di una decisione momentanea.

Britney Spears sbugiarda il fratello Bryan/ “Mai invitato al matrimonio, mi avete fatto del male"

Britney Spears via da Instagram: la causa è il matrimonio con Sam Asghari?

La decisione di chiudere il profilo Instagram arriva dopo quasi una settimana dal matrimonio con Sam Asghari: il nuovo rapporto coniugale sarà la causa della sua scelta? Britney avrà scelto di allontanarsi dai social network per dedicarsi totalmente al marito e alla loro nuova vita da marito e moglie?

Tante domande, dunque, intorno alla decisione della Sperars di privilegiare la propria vita privata allontanandosi dai social network. Dopo anni in cui è sempre stata esposta come artista, ma anche come mamma, la Spears avrà scelto una strada più riservata per il suo matrimonio? Non ci resta che aspettare per scoprire cosa ci sia davvero dietro la chiusura del profilo Instagram della popstar americana.

Britney Spears, alle nozze assente la famiglia/ Mamma Lynne non invitata "Sono così felice per te! Ti amo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA