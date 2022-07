Britney Spears canta a cappella in casa (VIDEO)/ Prossima al ritorno sulle scene?

Britney Spears prossima al ritorno in musica?

E’ una dei candidati protagonisti al prossimo Super Bowl 2023, che si terrà tra il 12 e il 13 febbraio 2023 al Glendale Stadium in Arizona, e in queste ore Britney Spears torna al centro dell’attenzione mediatica per un curioso post condiviso via social che la immortala mentre canta a cappella e quindi totally-live. Per i detrattori lei è la regina del playback, ma al di la dei pregiudizi sulla sua musica in più occasioni Britney Spears ha dimostrato nel corso della sua carriera musicale di saper tenere un concerto dal vivo, cantando e al contempo ballando sulle note delle sue canzoni, che con i suoi video musicali sempre coreografati e curati nei minimi dettagli hanno rivoluzionato l’educazione fisica del pop.

Britney Spears, mamma Lynne tenta la riappacificazione/ La reazione della popstar

L’ultimo album, dal titolo Glory, lo ha pubblicato nel 2016, dopodiché la reginetta del pop ha deciso di concedersi un pausa di riflessione dalle scene musicali, durante la quale ha avviato la sua battaglia legale contro la conservatorship, la tutela legale per la quale era giudicata incapace di agire in nome e per conto di se stessa e che l’ha tenuta vincolata al volere dei tutori, un istituto giuridico che Britney ha sempre definito “una tutela abusiva” della sua libertà e del suo patrimonio. Ma il nuovo video che la cantante statunitense ha postato su Instagram potrebbe preludere ad un ritorno sul palco e alla musica di Britney. Si tratta di un filmato che immortala la popstar mentre si registra con uno smartphone e canta la sua hit di debutto in musica, Baby one more time, con la su voce originale da contralto, bassa e sensuale, che negli anni -secondo fonti insider sarebbe stata snaturata nelle incisioni in studio per logiche discografiche, il che avrebbe in un certo senso costretto la Spears ad eseguire molte performance dei suoi show in playback.

Britney Spears, brutto spavento in autostrada/ Chiama la Polizia, che la salva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Music (@thepipol_music)

Il nuovo video social della reginetta del pop, oltre i pregiudizi sulla voce

“Questa sono io che faccio il bucato e separo i vestiti – è il messaggio che la popstar rilascia a corredo del nuovo video condiviso con il web –, non condivido la mia voce da così tanto tempo… forse troppo… ed eccomi che mi esibisco in casa con una versione diversa di Baby”. E una domanda sorge ora spontanea: che Britney possa a breve segnare il suo ritorno alla musica?

Sanremo 2023: Amadeus vuole Britney Spears/ La "folle" idea per il Festival

© RIPRODUZIONE RISERVATA