Britney Spears, che fine ha fatto?/ Amori, eccessi e la battaglia col padre Jamie

Mai come in questi mesi si è tornati a parlare di Britney Spears. La cantante, lontana dalle scene da lungo tempo, è finita al centro di una vera e propria battaglia legale oltre che sulla bocca di tutti al suon dell’hashtag “free Britney”. La cantante ha infatti combattuto per la sospensione della tutela del padre, Jamie Spears. È stata la giudice della Superior Court di Los Angeles Brenda Penny a decidere che l’uomo non fosse più il tutore legale della cantante, cosa alla quale è assoggettata dal 2008. Di Britney, però, si è spesso parlato anche per i suoi eccessi: dall’alcol alle droghe, fino a quando si rasò i capelli completamente a zero da sola nel pieno di un crollo. E, per questi eccessi, Britney ha pagato, arrivando fino alla perdita della custodia dei figli.

SANREMO 2022/ Scaletta, diretta cover e duetti: Irama assieme a Gianluca Grignani!

LEGGI ANCHE:

Enrica, la moglie di Beppe Vessicchio/ "L'ho conquistata con la musica"Antonietta, Carlo e Pietro, moglie e figli di Cosmo/ "A Ivrea si sta bene"

© RIPRODUZIONE RISERVATA