Britney Spears: “Cibo condito da una buona dose di ‘veleno’…”/ La foto ‘enigmatica’ sui social

Britney Spears, una foto sui social scatena le teorie del web

Attraverso la musica ha segnato una generazione, indirizzato le mode e imposto il suo nome tra i grandi della musica internazionale; Britney Spears nel tempo ha però saputo attirare l’attenzione mediatica anche per questioni legate alla sua vita privata. Gli eccessi, il passato turbolento; fino alla recente pubblicazione dell’autobiografia “The Woman in me” dove ha reso noti retroscena e aneddoti a tratti anche sconvolgenti.

Britney Spears, regina del Pop: conquista la #1 della classifica iTunes mondiale!/ "Dio é donna..."

Come riporta Leggo, Britney Spears è tornata ad attirare l’attenzione con un recente post sui social dai tratti decisamente ambigui. La star del pop ha pubblicato uno scatto che ritrae due cocktail con all’interno due donne; altrettanto enigmatica la didascalia nella quale la cantante afferma di non aver avuto idea – prima di un anno e mezzo fa – di quando fosse “Delizioso il cibo condito da una buona dose di ‘veleno’…”.

Justin Timberlake: fuori il singolo del ritorno, "Selfish"/ Le reazioni

Britney Spears, dai cocktail ‘ambigui’ alle scuse per Justin Timberlake

Come spiega il portale, Britney Spears ha anche spiegato di essere felice di poter bere nuovamente alcolici in totale libertà: “Sapete amici, non trovo sia stata una cattiva decisione da parte della mia famiglia quella di tenermelo nascosto per 15 anni”. Oltre ai fattori enigmatici dell’ultimo post della star del pop, da annoverare anche la sua scelta di chiedere scusa a Justin Timberlake – suo ex fidanzato – per quanto scritto all’interno dell’autobiografia “The Woman in me”.

“Volevo dire che sono innamorata della nuova canzone di Justin Timberlake, ‘Selfish’. E’ così bella”. Queste le parole di Britney Spears – riportate dal portale, che cita Cosmopolitan come fonte – a proposito del nuovo singolo del suo ex fidanzato. La star del pop avrebbe inoltre chiesto scusa al cantante per le accuse inserite nel suo ultimo progetto editoriale; dal tradimento all’aborto per costrizione.

Britney Spears: fuori il nuovo singolo, dopo l'addio alla musica/ Fan in sibilio per lo spoiler di "Selfish"!

© RIPRODUZIONE RISERVATA