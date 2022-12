Britney Spears compie 41 anni/ Gli auguri di Paris Hilton: “All’anima più bella”

Britney Spears festeggia il compleanno, dopo il ritorno alla musica: il web va in tilt!

A partire dalla data 2 dicembre 2022, in queste ore, il web é in tilt per la ricorrenza del compleanno della leggendaria icona Pop per antonomasia, Britney Spears, e a spiccare particolarmente sono gli auguri social di Paris Hilton. La figlia metaforica di Michael Jackson e Madonna, all’anagrafe Britney Jean Spears, debuttava nell’industria musicale nel 1998 con il rilascio del singolo da esordiente, Baby One more time, che negli anni si é rivelato l’apripista di una carriera musicale costellata di record e hit da capogiro, per l’eterna lolita del pop. La popstar americana di fama mondiale torna a catalizzare l’attenzione mediatica, compiendo 41 anni, questo venerdì di inizio di inizio dicembre, da nata sotto il segno del Sagittario. Questo, reduce da due eventi importanti: il matrimonio con il modello persiano Sam Asghari e un ritorno sulle scene musicali che era tanto atteso dai fan, dopo l’ultimo album di studio, Glory, rilasciato nel 2016.

Dopo 6 anni di pausa musicale, la “Santa di Las Vegas” é tornata -lo scorso settembre 2022- a intrattenere i fan più fedeli e non solo, prendendo parte al duetto fortemente voluto con lei da Elton John, sulle note di Hold me closer. La nuova hit del duo di leggende della musica ha raggiunto -in pochi giorni- dopo il debutto- la posizione #1 nella classifica iTunes di oltre 40 Paesi nel mondo, inclusi Italia e Stati Uniti d’America, conseguendo la prima posizione nella Worldwide iTunes Song Chart, ovvero la classifica iTunes di risonanza mondiale. E tra una gran moltitudine di messaggi di auguri social, destinati alla celeb festeggiata di questo weekend dalle vibes natalizie, spicca in particolare quello dell’amica di sempre di Britney Spears, Paris Hilton.

A corredo di un video che immortala le due storiche “BFF” (best friend Forever) mentre sono insieme nei momenti più iconici della loro amicizia datata, l’ereditiera Hilton lancia per iscritto un commosso messaggio di auguri. Via social, il messaggio di Paris Hilton indirizzato a Britney Spears é testualmente: “Tanti auguri, Britney Spears! Ci sono così tanti momenti magici spesi con te, in queste due decadi di amicizia, da ricordare! Grazie per essere un’amica incredibile, dall’anima più bella! Tu meriti tutto il meglio!” . Una dedica dolcissima, quella che l’ereditiera riserva all’amica popstar americana, che fa ora incetta di like, condivisioni e commenti di esultanza nel web, sui social. Ma non è tutto.

Le reazioni al messaggio di auguri di Paris Hilton per Britney Spears, dopo il ritorno della festeggiata con Elton John

Perché, non mancano commenti critici a margine della dedica, di chi invece taccia l’ereditiera di strumentalizzare le paparazzate che la vedono protagonista con Britney per visibilità e consensi. “Ma come sta Britney? Siamo preoccupati” ; “Ti é permesso di vederla nel giorno del suo compleanno?”, “Quindi dovresti sapere come sta… Lei non sta bene ora” si legge tra i commenti “complottisti”, in riferimento alla battaglia legale per la libertà che ha visto dal 2008 al 2021 Britney Spears vincolata al volere dei tutori, per effetto della conservatorship -l’istituto giuridico per cui la popstar era giudicata incapace di agire, dopo il 2007, in cui culminava la crisi della popstar: Britney crollava con la sua immagine sovraesposta ai media, sotto il peso del matrimonio fallimentare con Kevin Federline, radendosi a zero i capelli.

Nel frattempo, dopo il rilascio dello scorso settembre 2022, Hold me closer di Elton John e Britney Spears celebra -ora- la posizione #5 nella classifica Earone dei brani più gettonati nell’airplay radio e tv e dal sound dance, quindi la Earone airplay dance, relativa all’Italia e alcune emittenti straniere. E il successo avanza, anche nella classifica statunitense Billboard di fine anno, Hot Dance/Electronic Songs, dove Hold me closer si colloca alla #8 tra le migliori canzoni dell’anno 2022 dal sound Dance-electronic! E, intanto, dal suo profilo Instagram Britney Spears pubblica un video che la immortala mentre si dà ad una choreo tra le mura di casa, sulle note di Beyoncé. Che la Santa del Pop abbia in cantiere anche un ritorno sul palco?

Happy birthday @BritneySpears! ✨🎂✨So many magical memories with you after over two decades of friendship! 💖 Thank you for being such an incredible friend with the most beautiful soul. 🥹 You deserve all the happiness in the world! 🥰 pic.twitter.com/lwwSi3aTbL — ParisHilton (@ParisHilton) December 2, 2022













