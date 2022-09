Britney Spears contro il figlio Jayden/ “Preferisci vivere con tuo padre che…”

Britney Spears: il figlio Jayden svela perchè non era al matrimonio

Britney Spears ha sposato Sam Asghari con cui la relazione è iniziata nel 2016. Al matrimonio, tuttavia, non hanno partecipato Sean Preston e Jayden James i quali avrebbero scelto di non presentarsi alle nozze pur essendo stati invitati. A distanza di tempo, Jayden James ha svelato il motivo per il quale ha scelto di non essere presente al matrimonio della madre. “Ci vorrà molto tempo per sistemare i rapporti fra noi e mia madre forse più in là ci siederemo ad un tavolo e ne parleremo”, avrebbe raccontato Jayden come riporta Biccy sottolineando come il figlio della Spears abbia scelto di non andare al matrimonio per non compromettere i rapporti con gli altri membri della famiglia.

“Penso al 100% che questo possa essere risolto. Ci vorrà solo molto tempo e fatica. Voglio solo che migliori mentalmente. Quando starà meglio, voglio davvero rivederla” – ha aggiunto Jayden in un’intervista televisiva come riporta il Tgcom24. Rivolgendosi direttamente alla madre, poi, il 16enne ha concluso: “Ti voglio molto bene, spero per te il meglio. Forse un giorno potremo sederci così e parlare di nuovo”.

La risposta di Britney Spears al figlio Jayden

Dopo aver ascoltato le parole del figlio Jayden, Britney Spears ha deciso di rispondere e lo ha fatto in un lungo post pubblicato su Instagram: “Ho fatto del mio meglio per essere la persona migliore che potevo essere. Finalmente a 40 anni senza i vincoli a cui la mia famiglia mi ha sottoposto, dico a mio figlio Jayden che gli mando tutto l’amore del mondo ogni giorno per il resto della mia vita!!!!”, ha scritto la popstar su Instagram.

“Sono sicura che gli standard di vostro padre che fuma erba tutti i giorni giovi alla vostra vita quotidiana di quindici e sedici anni per far parte di una generazione molto cool. Capisco il vostro bisogno di vivere con vostro padre, perché per quindici anni io ho assunto il ruolo del nulla”, avrebbe aggiunto la Spears che poi avrebbe provveduto a modificare il post.

