Britney Spears, costretta a collaborare con will i.am?/ “Registrava Mind your business via cellulare e..”

S’infittisce il curioso caso della sparizione social di Britney Spears, con il rumor choc che vedrebbe la popstar costretta al lavoro forzato, per “Mind your business”. Secondo il gossip di risonanza international del momento, la reginetta del pop si sarebbe vista in un certo senso obbligata a prestarsi al servizio di una nuova collaborazione con il capo fondatore dei Black Eyed Peas, per il rilascio del nuovo singolo nel duetto fortemente voluto con lei dallo stesso will.i.am, Mind your business. Un gossip che aleggia sul duo di hit di risonanza mondiale, come il tormentone certificato disco multiplatino, Scream & Shout.

“L’ex truccatore di Sam Asghari -si apprende tra le righe del gossip lanciato in un post via Instagram, di Breathe Heavy.com- il quale si chiama Maxi, lancia la voce di Britney sulla sua nuova collaborazione con will.i.am,

“Mind Your Business”… Secondo cui lei ha registrato il brano su un telefono cellulare. L’insider aggiunge anche che lei è stata costretta a lavorare sul pezzo. Altre fonti a BreatheHeavy dichiarano che le affermazioni della voce sono una “menzogna spudorata”.

La smentita del gossip malevolo

A quanto pare pronta, quindi, sarebbe la smentita del gossip: ” Non è costretta a lavorare”, così come non veritiera sarebbe l’indiscrezione sui vocals registrati per Mind your business via cellulare da Britney Spears. L’americana avrebbe però registrato con la sua voce il brano e non da un cellulare, a dispetto della cospirazione web che tra le altre ipotesi taccia la traccia anche di contenere vocalizzi di terzi e non della Spears. Così come riprende l’analisi della fonte sulla voce malevola rispetto al rilascio di Mind your business, che segna la #1 nella classifica iTunes Overall di 27 Paesi nel mondo.

Sulla produzione di Mind your business , in un intervento concesso a Variety, will.i.am fa sapere: “Ma mi chiedono, quando l’ho registrato con Britney? E se é di Britney la voce nella canzone? Sì, lei c’é”, “Quando l’ho registrato, il pezzo? Non è importante.”. Mind your business, stando a quanto ripreso dalla cantante americana Britney Spears a Vogue magazine, sarebbe il prodotto finale di una bozza di canzone tenuta nel cassetto in passato, a cui -secondo quanto inoltre ripreso dalla stessa fonte magazine- lei avrebbe donato un inconfondibile tocco hip hop che ha reso will.i.am particolarmente fiero del nuovo lavoro musicale in duetto. Questo, ben al di là della polemica web in corso sul rilascio.











