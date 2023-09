Britney Spears, David Guetta lancia il remix di “Mind your business” con will.i.am/ Le reazioni

Britney Spears: Mind your business in duetto con will.i.am diventa un remix a cura di David Guetta

Britney Spears divide l’opinione dei fruitori di musica con il remix di David Guetta realizzato sulle note di Mind your business, il singolo in duetto che will.i.am ha voluto fortemente con lei. Reduce dalla fine del matrimonio con Sam Asghari, il nome di Britney Spears torna ad essere tra le celebrities più cliccate nel web, non solo relativamente al gossip sulla vita privata che la vede protagonista di una causa divorzista con il personal trainer persiano più giovane, ma anche per il rilascio del nuovo remix che concerne la musica della popstar.

Web diviso sul remix di Britney Spears

Il producer David Guetta ha rilasciato su tutte le piattaforme musicali il remix del nuovo duetto estivo di Will.i.am, che al debutto vede Britney Spears tornare in vetta alle Top10, nella classifica iTunes di oltre 20 Paesi nel mondo. Si tratta del singolo Mind your business, che ora ha anche una versione remix proposta proprio da David Guetta.

Ma quali sono le reaction a caldo dei fruitori di musica, rispetto al rilascio del remix sulle note della reginetta del pop, tanto braccata dai media, Britney Spears? L’opinione generale degli appassionati di musica, in particolare i fan della popstar americana, si divide a metà tra dissensi e consensi. Tra i primi, in particolare, c’é chi sostiene che il remix non sia all’altezza della discografia della “Santa del Pop”, in quanto banale e scontato. “Troppo basic come tutta la produzione di David Guetta “, scrive un utente nel forum di Breatheheavy, a margine del link del video-audio YouTube del nuovo remix. “Un nuovo Grammy Award”, é in arrivo, scrive poi un altro utente, in approvazione dell’esperimento musicale e in previsione di un prestigioso premio musicale.













