Britney Spears: denunciata da Justin Timberlake, per diffamazione?/ La risposta alla frecciatina dell’ex!

Britney Spears replica alla frecciatina di Justin Timberlake

Britney Spears e Justin Timberlake sono al centro di una Battle tra ex di risonanza globale, con il nuovo attacco della Santa del Pop sferrato contro il Principe. La regina della musica Pop, tornata alla posizione #1 nella classifica mondiale iTunes WorldWide Top Song Chart, spodestando con la vecchia “Selfish” la canzone del ritorno di Justin Timberlake nel 2024 dallo stesso titolo, ora replica alla frecciatina dell’ex.

La guerra s’infiamma in uno statement rilasciato a New York City, dove Justin Timberlake risponde al j’accuse di Britney Spears, che nel libro bestseller The woman in me taccia il cantante di averla tradita in senso lato, di essersi preso gioco di lei fino a condurla alla scelta dell’aborto del figlio concepito ai tempi della loro lovestory. Al nuovo live newyorchese, quindi, il cantante fa sapere di non dovere alcuna scusa a nessuno, alludendo al j’accuse della Santa del Pop, che ora desta clamore mediatico, tanto da portare i fan di Britney Spears al piano di dominazione della cantante nelle classifiche di vendite mondiali. Prima con Selfish del 2011, poi Liar del 2016, Britney Spears conquista in questi giorni la posizione #1 nella classifica iTunes nei paesi del mondo, contrastando il successo del singolo del ritorno di Justin Timberlake.

Ma la guerra non finisce qui. Perché, la Santa del Pop, riattivatasi via Instagram, rompe ora il silenzio social rispetto alla frecciatina di Justin, lanciata al live promozionale del nuovo album “Everything I thought It was”. Questo, lasciando intendere di non temere un’azione legale dell’ex per diffamazione, rispetto al j’accuse nel nuovo libro, visti i risvolti nelle classifiche musicali che Timberlake non manderebbe giù, tanto da attaccarla a suon di frecciatina.

La replica al vetriolo é social!

“Qualcuno mi ha detto che qualcuno stava parlando di me per strada!!! Vuoi portarmi in tribunale, davanti alla Suprema Corte, o torni a casa a piangere da tua mamma come hai fatto l’ultima volta???” – Sono io a non scusarmi!!!”- é in effetti il grido di Britney Spears, tra le righe nel post che sibillinamente replicherebbe alla frecciatina newyorchese di Justin Timberlake.

Insomma, Justin Timberlake potrebbe voler sporgere denuncia ai danni di Britney Spears per diffamazione, alla luce della guerra tra gli ex. Intanto, Liar di Britney Spears del 2016 conquista la #1 nella classifica iTunes di sei Paesi, Brasile, Cile, Portogallo, Turchia, Kazakistan, Perù, dopo la prima posizione nella classifica iTunes mondiale di Selfish del 2011 con la #1 in oltre 40 Paesi, Italia e Usa inclusi.











