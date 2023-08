Britney Spears dice addio al botox/ “Mai più, a Los Angeles…”

Britney Spears si riattiva su Instagram: lo sfogo sugli effetti del botox

Britney Spears dice stop al ricorso agli interventi di botox, tra le pratiche di medicina e chirurgia estetica più in voga tra le celeb. O almeno questo é stando al messaggio che la reginetta del pop rilascia online, in un post condiviso con il popolo del web, attivo su Instagram. Uno stato che suona come una denuncia a mezzo social, da parte della cantante, relativamente agli effetti nefasti di una operazione estetica, consistita in un’iniezione di botox per un effetto liftante alla fronte.

La cantante si sarebbe a quanto pare affidata per l’ennesima volta ad un chirurgo, al fine di appianare i segni del tempo e lo stress ossidativo dal viso. Ma i risultati dell’ultimo intervento non sono affatto di suo gradimento. Da qui, quindi, l’urgenza di concedersi allo sfogo con il web, per la cantautrice, che sin dal 1998 rivoluziona l’educazione fisica del pop con la sua iconicità, tra look stilosi e esperimenti di generi e contaminazioni di musica sempre nuovi.

“OK… Ho la fronte grande e ho davvero

bisogno di una frangetta – lamenta i danni riportati all’ultimo intervento di botox, la popstar di Baby One more time, 41enne, sposatasi di recente con il modello 29enne Sam Asghari-, ma mi sembra di non poter vedere a volte con la frangetta!!!”. La caption é di un video dello sfogo che immortala Britney Spears mentre lei si mostra nell’applicazione di una patch di silicone Sio sulla fronte, forse in vista della registrazione di un videoclip per il singolo estivo di successo Mind your business, che la vede duettare con will.i.am-. Lo condivido perché funziona davvero”. “Troppe volte, questi cosiddetti “migliori medici” fanno un botox fantastico. Mai più a Los Angeles…”, aggiunge.

A quanto pare l’ultima iniezione di botox, risultata dagli effetti indesiderati, per la popstar si é tenuta in LA, mentre andava meglio la prima volta quando lei si lasciava ritoccare “le labbra a New York”.

Il retroscena dell’inziezione di botox alle labbra

“MOLTO diverso da Los Angeles… così sottili le labbra, era un adorabile broncio!!!!”. Al momento Britney Spears lamenta un certo imbarazzo nutrito all’idea di farsi vedere pubblicamente in giro fuori casa, con la fronte gonfia per effetto del botox: “Non posso farmi vedere nemmeno per 2 settimane. Le sorelle di un amico pensano che sia divertente e ridono, ma vorrei vedere cosa farebbero se qualcuno gli facesse questo in faccia. OK…”. E infine lo sfogo della leggendaria Britney Spears si conclude con quello che si direbbe un sonoro addio al botox, da parte della popstar: “Fan*ulo! É orribile!”.

